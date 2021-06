Vox apoyará la Ley andaluza contra el fraude porque "gran parte del articulado" tiene su firma tras aceptarse enmiendas

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este martes su apoyo al proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, elaborado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que dirige el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, puesto que "gran parte del articulado" de la norma tiene su firma tras incorporar más de 25 enmiendas parciales.

Así lo ha anunciado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, donde ha puesto de manifiesto que más de 25 enmiendas planteadas por su grupo al proyecto de ley han sido aceptadas, de manera que el mismo va a tener "la firma de Vox".

Gavira ha recalcado que la cuestión es sencilla: Toda iniciativa que tenga firma y la influencia de Vox tendrá el apoyo, y lo que no tenga la firma y vaya en discordancia con acuerdos de investidura y presupuestarios no contará con nuestro apoyo.

Para el portavoz parlamentario, ha habido un "cambio desde la pasada semana a esta" y es que parece que el Gobierno andaluz es "proactivo a la hora del cumplimiento de los acuerdos que tiene suscritos con Vox" y si la Junta cumple lo acordado, "nosotros seguiremos trasladando este mensaje de responsabilidad y de utilidad que venimos haciendo desde casi 30 meses".

Hasta ahora, según ha señalado el Gobierno andaluz no estaba cumpliendo lo acordado con Vox ni en el pacto de investidura ni en los acuerdos presupuestarios y si el Ejecutivo "no cumple con los acuerdos es inestable" porque no contará con el apoyo de Vox.

Respecto a si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debería someterse a una "cuestión de confianza", como ha planteado el candidato a las primarias del PSOE-A Juan Espadas, ha señalado que se trata de una decisión del jefe del Ejecutivo, pero está "claro que cada vez somos más los andaluces que compartimos que si el Gobierno andaluz no cumple lo acordado, es inestable y frágil".

Asimismo, Manuel Gavira nos sorprende el intento de la Junta de "preferir alinearse con los socialista y con los comunistas antes de cumplir lo acordado con este grupo, es lo que pretende cuando dice que habrá que buscar nuevos apoyos".