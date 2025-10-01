Vox anuncia una enmienda a la totalidad a la nueva Ley andaluza de Vivienda, que considera "humo"

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este miércoles la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que considera que es "humo" y "decepcionante" para afrontar el problema del acceso a la vivienda.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha manifestado, que "por vergüenza", el proyecto de Ley de Vivienda que ha llegado al Parlamento debería ser devuelto al Consejo de Gobierno, para que éste elaborase una nueva norma "más digna, más eficaz y que piense en la gente".

Ha señalado que el texto que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha remitido a la Cámara autonómica "no es una ley de vivienda, sino que es una ley de mercado inmobiliario". Ha dicho que la vivienda de protección oficial tiene que "estar blindada y debe ser permanente, no una estación de paso al mercado libre".

Ha recalcado que hay que hay que separar de una vez el concepto de vivienda protegida del concepto de vivienda de mercado.

Según López Olea, el Gobierno andaluz del PP-A "no tiene voluntad alguna de inversión en los presupuestos" de la comunidad para solucionar el problema del acceso a la vivienda, cuando, en la actualidad, los alquileres "devoran más del 30 ó 40 por ciento de la renta familiar, los jóvenes no se pueden emancipar, y las VPO se ha ido desdibujando y descalificando hasta volverse algo residual".

Ha querido dejar claro además que Vox no está en contra de la colaboración pública privada, "pero hay que ponerle límites" para evitar la "especulación" y poner "en juego" un derecho básico de los españoles y los andaluces como es el acceso a la vivienda.

López Olea ha justificado la enmienda a la totalidad al proyecto de ley en que el Gobierno del PP-A "no responde a la emergencia habitacional que tiene Andalucía" con un texto que llega seis años y medio después de que Juanma Moreno llegara a la Junta.

"Una ley que no sirve para solucionar absolutamente nada", ha indicado López Olea, quien ha querido dejar claro que Vox no va a permitir la "propaganda que realiza ya el bueno del señor Moreno Bonilla, el del manual de la convivencia", en referencia al libro que va a publicar.

Ha insistido en que la Junta no tiene "compromisos reales de financiación ni de ejecución" en materia de vivienda: "Hay un vacío de compromisos materiales, financieros y ejecutivos, y eso es lo peor, porque no tienen la voluntad política de invertir ni un solo euro para solucionar este problema".

López Olea ha insistido en que la colaboración público-privada debe estar sometida a "reglas" y no ser un "cheque en blanco", que es lo que, a su juicio, pretende la Junta.

"Moreno no tiene un plan para solucionar el problema de la vivienda, lo que tiene es un eslogan electoral hasta que lleguen las elecciones", ha dicho el diputado de Vox.