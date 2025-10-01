Andalucía reclama un "debate sereno" en la sectorial de vivienda y anuncia "iniciativas para mejorar" el plan estatal

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha reclamado este miércoles un "debate sereno" en la sectorial de vivienda convocada por la ministra Isabel Rodríguez este próximo jueves y ha anunciado "iniciativas para mejorar" el plan estatal. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, la titular de la Consejería ha asegurado que el Gobierno andaluz "va a escuchar" pero "les adelanto que tenemos hasta el 7 de octubre" para presentar alegaciones y "vamos a buscar iniciativas para mejorar" el texto estatal.

"No estamos en el no permanente, estamos con el diálogo, estamos en buscar puntos de encuentro que creo que es lo que tenemos que hacer en materia de vivienda", ha subrayado Rocío Díaz. No obstante, la Junta ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, aunque son las comunidades autónomas las que cofinancian el plan estatal, "hemos conocido a la vez que el resto de ciudadanos el texto, y eso no es oportuno".

El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante. En este proyecto normativo se regulan instrumentos de financiación y ayudas, estatales, a implementar en colaboración con las administraciones autonómicas para favorecer el acceso a la vivienda de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley por el derecho a la vivienda.

En alusión al caos ferroviario, la consejera andaluza ha lamentado que "siga sin convocarse" a las comunidades. "No sé qué teme el ministro Óscar Puente", se ha preguntado Díaz, que ha calificado de "otro anuncio más" el anuncio de la conexión por alta velocidad para la provincia de Cádiz aunque "no se habla de la reclamación de esa alta velocidad para conectarnos con Portugal". "Es necesario", ha apostillado. Díaz ha defendido que "Andalucía no puede cerrar los ojos ante una evidencia" como lo es el continuo retraso de los servicios ferroviarios que afecta a usuarios y a la economía andaluza.