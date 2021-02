Vox anuncia que no apoyará más iniciativas del Gobierno andaluz hasta que implante el pin parental

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que su grupo dejará de apoyar más iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), presidido por Juanma Moreno, hasta que no implante el llamado "pin parental" (autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias) en la comunidad autónoma, y porque consideran que se ha producido un quebranto de la "confianza".

Así se lo ha trasladado Hernández al propio Moreno la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento. El presidente ha pedido a Hernández que se "replanteen" esa posición y sigan contribuyendo al cambio político y no hagan el "juego" al PSOE-A que ha gobernando esta comunidad durante casi 40 años.

"Me veo en la obligación de anunciarle que desde las 00,00 horas de esta noche, mi grupo dejará de apoyar con sus votos cualquier iniciativa que provenga de su Gobierno o de los partidos que lo sustentan en pleno y en comisiones. No cuente con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismos para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos", ha indicado Hernández.

Hernández ha mostrado un profundo malestar por que los grupos municipales de PP y Cs en el Ayuntamiento de Málaga apoyaran el pasado día 18 una moción de Adelante Málaga donde se recogía un punto en el que se instaba a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta a no prestarse a las "exigencias de Vox", que "utiliza a las mujeres como rehenes", y a que se resistiera a implantar el pin parental en la comunidad. El portavoz de Vox ha pedido a Moreno qué diga si está de acuerdo son esas consideraciones de la moción apoyada por los dos partidos que integran su Gobierno.

En cuanto al pin parental, ha mostrado el malestar de su grupo por las declaraciones del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y de otros miembros de Cs negando que en Andalucía se fuera a implantar el pin parental, pese a que eso fue lo que ambos firmaron en el pasado Pleno del Parlamento como condición para que Vox apoyara el decreto ley de la Junta en materia educativa.

Ha recordado además que en el acuerdo presupuestario firmado por Vox y el Gobierno andaluz en 2019 se recogía que la "autorización expresa, de manera literal" de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias, y eso es lo que se volvió a plasmar en el acuerdo firmado recientemente con Imbroda y que además incluía llevar a cabo las reformas normativas necesarias para su implementación en este primer semestre del año.

"Estamos debatiendo de confianza y de respeto, porque también es una falta de respeto", ha dicho Hernández en referencia a las manifestaciones de Imbroda. "Hemos obrado en todo momento con lealtad, les hemos dado confianza y nos han respondido faltándonos al respeto, deben reflexionar sobre eso, porque si no, nos quedará mas remedio que actuar como le hemos anunciado", ha dicho Hernández al presidente.

MORENO DEFIENDE LA UTILIDAD DE VOX

Tras la intervención de Hernández, el presidente le ha pedido que se replanteen la decisión anunciada, porque aquí lo más importante es la defensa de los intereses generales de Andalucía y avanzar en el cambio político: "Y creo que a su partido le ha ido bien".

Le ha dicho que ser un "partido útil" es probablemente la mejor opción posible en política, algo que, en su opinión, está demostrando Vox con el apoyo al Gobierno del cambio. La otra opción, según ha advertido, es "caer en el oportunismo, en la confrontación y podemos malograr el cambio político en Andalucía": "Y ya le digo yo que ello probablemente no vaya bien a Andalucía y al cambio, sino que le vendrá bien a estos señores", le ha dicho el presidente, señalando a la bancada de diputados del PSOE-A.

"Usted tendrá que decidir, si usted quiere hacer el juego a la izquierda de 40 años en Andalucía, lo puede hacer, está en su derecho, pero sepa usted que los ciudadanos responden y saben perfectamente lo que se hace y lo que no se hace", ha dicho Juanma Moreno al portavoz de Vox.

Ha confiado en que Vox replantee su postura porque su Gobierno ha "cumplido de manera rigurosa, con sus matices y diferencias normales, pero con el máximo respeto". Ha considerado que no se debe entrar en el debate de los "insultos", porque no es el "buen camino para Andalucía", y se ha mostrado convencido de que hay "mucho más en lo que podemos trabajar unidos que separados y quiero confiar en que podamos retomar la senda de la construcción, en beneficio de esta maravillosa tierra".

Ha querido dejar claro que su Gobierno va a cumplir con sus acuerdos con Vox y que él lo asume de carácter personal. Ha dicho que se ha acordado con Vox dotar de transparencia a nuestro sistema educativo y que los padres tengan la "capacidad no solamente de saber qué hacen sus hijos en esa actividad extraescolar, sino incluso de autorizarla o no autorizarla".

"Eso es de lo que hemos hablado y eso es lo que se ha firmado y lo que se va a poner en marcha. Es el acuerdo", ha dicho Moreno, quien ha dicho a Hernández que eso mismos se lo podrá explicar el consejero de Educación "con las mismas palabras" que él.

Juanma Moreno ha insistido en pedir al portavoz de Vox que en estos momentos de pandemia nos centremos en lo importante, y ya habrá tiempo de discutir políticas y de "tirarnos los trastos a la cabeza", pero ahora es el momento de trabajar para superar la actual situación y de "buscar fórmulas objetivas que mejoren a los ciudadanos".