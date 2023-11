Vox aprecia que "en Andalucía hay un caso SAS" tras las listas de espera y señala a Moreno como "líder del gobierno"

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este miércoles que "en Andalucía tiene que haber un caso SAS", convencido de que "algo tiene que haber detrás", tras esgrimir los datos de las listas de espera, con 1.038.292 andaluces en ellas y casi 200.000 en las listas quirúrgicas, aunque sus reproches para señalar a un responsable de la situación sanitaria, más que a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, de quien ha disculpado que "lleva un año" en el cargo, los ha dirigido hacia el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien ha identificado como "el líder del gobierno".

En rueda de prensa, Gavira ha apuntado datos como que el tiempo de espera para una operación en Andalucía ha pasado de 110 días a 139, cifra que sitúa a Andalucía como la cuarta peor comunidad, a lo que ha sumado que las consultas externas para los especialistas se han demorado de 107 días a 121, "la segunda con peores datos".

En la búsqueda de responsables de la gestión sanitaria, Vox ha blandido que "los problemas llevan muchos años", por lo que se ha planteado que en todo caso "debería pedir la dimisión de Moreno Bonilla" tras argumentar en este sentido su descreimiento hacia "estas soluciones parciales, que se vaya la consejera", y exigir en consecuencia que "le reclamamos un plan para que la atención sanitaria no vaya cada vez a peor".

"La situación se merece una pensada, no es que estemos mal, estamos peor", ha apostillado.

"Ésta es la Andalucía real, no son datos de Vox, son datos que da el Ministerio", ha proclamado el portavoz parlamentario de Vox, para lamentarse de que "las cosas cuando van mal pueden ir a peor o a mejor" y ha señalado a "los miles de millones de euros" de los que el Gobierno andaluz apunta como mejora presupuestaria de la sanidad andaluza para lamentar que "ni una solución capaz de que los andaluces tengan la atención que se merecen".

En su tesis de que "en Andalucía hay un caso SAS", Gavira ha argumentado que "no es normal lo que está sucendiendo" por ese contraste entre los anuncios inversores en infraestructuras y el lamento del Gobierno andaluz de que no encuentra médicos, convencido de que el problema no es de que "faltan médicos" sino de que "no tienen recursos para contratarlos".

"Mucha infraestructura sin médicos es raro de entender, viendo los datos no se explica", ha sostenido el portavoz de Vox, quien ha recordado que en la comparecencia esta semana en el Parlamento de los agentes sociales los propios profesionales médicos han puesto de manifiesto que "la situación es muy difícil, es crítica", de manera que "no hay centro (de salud) que tenga la plantilla al completo" y ha colegido que "se está recortando la actividad a diario", entre lo que ha mencionado episodios como "el cierre de quirófanos por la mañana".

El portavoz de Vox ha contrastado la situación de la contratación de médicos para subrayar con ironía que el Gobierno andaluz busca reclutar asesores para los proyectos de obras hidráulicas con cargo al canon de mejora del agua.

"En Andalucía nunca se han hecho obras hídricas y tienen que contratar asesores para supervisar los proyectos", ha apuntado Gavira, quien ha indicado que son "más de 300.000" los integrantes de la Administración andaluza, "tres veces más que Mercadona", y se ha preguntado "si no tenemos técnicos que supervisen esa serie de obras".

Ha anunciado que "vamos a estar pendiente de este asunto, que nos parece de broma" por cuanto "es una Administración mastodóntica donde no hay supervisores de proyectos de infraestructuras hídricas".