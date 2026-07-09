Vox apunta en Granada "menos impuestos, más vivienda y una sanidad sin listas de esperas" con el acuerdo en la Junta

La diputada de Vox por Granada en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox por Granada en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Sánchez Agustino, ha defendido el acuerdo de gobierno firmado con el PP al tratarse de un pacto con el que "los granadinos tendrán menos impuestos, más viviendas, una sanidad sin listas de espera, el apoyo a las familias o el fin al despilfarro político".

Beatriz Sánchez Agustino ha resaltado que en el acuerdo de gobierno queda plasmada "la prioridad nacional, la protección del campo o la mejora de los servicios públicos, que fueron promesas de Vox durante la campaña para mejorar la vida de todos andaluces".

El acuerdo de gobierno de Vox y PP en la Junta de Andalucía incluye "mejoras en todos los ámbitos de la vida de los granadinos", ha insistido Beatriz Sánchez Agustino, quien ha desglosado durante su intervención los puntos más relevantes del pacto.

"En materia de inmigración, hemos acordado que no recibiremos más menas en Andalucía, se pondrá en marcha un plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal, habrá una verificación de edad de inmigrantes ilegales, una auditoría anual de gastos vinculados a inmigración masiva, la supresión de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal, se prohibirá el burka y el niqab en espacios públicos y reformaremos el padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal".

Los granadinos, además, "van a ver mejorada su economía gracias a la reducción del IRPF con menos impuestos para todos, la deducción en la cuota íntegra del IRPF por nacimiento, adopción o grado de discapacidad de hijos, la deducción fiscal para pacientes con ELA, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, el apoyo fiscal a los gastos educativos y el apoyo a las familias numerosas", ha explicado la parlamentaria andaluza de VOX por Granada.

FAMILIAS

Según ha agregado, los granadinos se beneficiarán de "la nueva ley de familia de Andalucía, un plan integral de apoyo a la mujer embarazada y un plan de apoyo a la natalidad", además de las iniciativas que se pondrán en marcha sobre vivienda, con medidas concretas y efectivas para dar prioridad nacional en el acceso a un hogar".

También se ha referido a "la aplicación firme del desahucio exprés de ocupas ilegales, una nueva línea de avales públicos para familias numerosas, el impulso al programa primera vivienda joven, la defensa jurídica y protección efectiva frente a la ocupación ilegal, fiscalidad diferenciada para frenar la compra y especulativa de vivienda por extranjeros y fondos de inversión".

"Los ganaderos, agricultores, pescadores y todo el sector primario van a ver mejoradas sus condiciones de trabajo y sus explotaciones gracias al blindaje del sector primario frente a los aspectos negativos de la agenda 2030, el rechazo formal al acuerdo UE- Mercosur, el rechazo a la reforma de la PAC y a la condicionalidad climática, el incremento del fondo de contingencia para la protección del sector primario, una Andalucía libre de cargas autonómicas derivadas del pacto verde, el apoyo a los jóvenes agricultores y al relevo generacional y la defensa de la caza, la tauromaquia y el mundo del toro".

Vox ha acordado la eliminación del gasto superfluo para que "el dinero se invierta en lo que realmente necesitan los granadinos, lo que supondrá el fin a los chiringuitos gracias a la eficiencia en el uso de los recursos públicos o reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones privadas y entidades privadas sin utilidad pública".

Respecto a la educación, el acuerdo contempla medidas como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí (PLACM), la defensa del producto andaluz y español en comedores, la climatización de los centros educativos y la inclusión de la historia del terrorismo en España en los planes de estudio.

En materia de sanidad, "los andaluces se van a beneficiar de una auditoría y un plan de choque para reducir las listas de espera, un plan de retorno para que los sanitarios andaluces vuelvan a su tierra, la mejora salarial y de las condiciones laborales del personal sanitario, el plan andaluz de infraestructuras sanitarias y circuito preferente de diagnóstico de cáncer".