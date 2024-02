Vox asegura que "combatirá" la "persecución" al sector primario andaluz y acusa a Moreno de "no defenderlo" en Bruselas

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESSS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que su formación "combatirá" la "persecución" que están sufriendo agricultores y ganaderos andaluces y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "no defenderlos" en Bruselas, puesto que está pidiendo que se "acelere" la ejecución del Pacto Verde Europeo, que supone la "ruina" para el campo.

En rueda de prensa, Gavira ha insistido en que esa "gran coalición" de Partido Popular y Partido Socialista que existe en el seno de la Unión Europea es la responsable de que el sector primario de Andalucía esté hoy en la calle manifestándose.

Ha indicado que la políticas europeas que están "arruinando" al campo andaluz tienen como "cómplices" tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la Junta de Andalucía.

Según Gavira, ni Juanma Moreno ni el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, están a favor de la supresión del Pacto Verde Europeo, y sólo se limitan a poner "excusas" sobre que si hay que "flexibilizar", "controlar lo que viene de fuera" o que hay que dar "más ayuda a los agricultores".

"Eso lo están diciendo ahora porque están viendo el engendro que han creado y cómo está asfixiando y arruinando al campo de Andalucía", ha indicado el portavoz de Vox en referencia al Pacto Verde Europeo.

Ha acusado a Moreno de ser el "adalid de las políticas verdes en Andalucía": "Aquí está defendiendo a los agricultores, pero se va a Bruselas precisamente para que se acelere la ejecución del Pacto Verde Europeo. Como buen político, dice allí una cosa y aquí la contraria".

Se ha mostrado convencido de que el Gobierno andaluz tiene una agenda "antiagricultura, antiganadería y antipesca", y las ayudas que dice que se están concediendo a los agricultores, a los ganaderos y al sector de la pesca "no van a tapar la asfixia y la ruina que hay en el sector primario". "Esas ayudas son placebos que no van a evitar la muerte del campo andaluz si no se cambian las políticas de Bruselas", ha apuntado Manuel Gavira.

Se ha mostrado convencido de que hay "una persecución al sector primario de Andalucía, y eso lo vamos a combatir".