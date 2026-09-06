Vox asegura que las manifestaciones en apoyo a Ceuta reflejan que Sánchez "ha perdido el control del pueblo español"

El portavoz del grupo parlamentario VOX, Javier Cortés, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 2 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Javier Cortés, ha criticado este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "perdido el control del pueblo" a pesar de "controlar" las instituciones, ante las últimas protestas que se han producido en varios puntos de España por la crisis migratoria ocurrida en Ceuta. "El pueblo español ha salido más a la calle, ha salido a protestar", ha afirmado Cortés.

En una entrevista concedida a 101TV Sevilla, recogida por Europa Press, el portavoz de Vox en Andalucía ha señalado que la ciudadanía española no solo ha salido a las calles para a apoyar la ciudad de Ceuta "ante la invasión y acto de guerra híbrida de Marruecos", sino que también lo ha hecho para protestar contra "un gobierno traidor y criminal".

Un gobierno que, a su juicio, "no es más que una mafia, una banda que se está enriqueciendo y que está traicionando a todos los españoles, en especial a la gente más humilde".

Por ello, Cortés ha aseverado que las manifestaciones que se están llevando a cabo en esta última semana y este mismo domingo en la ciudad de Ceuta confirman que "efectivamente el pueblo español está harto de este gobierno y que se deberían de convocar elecciones lo antes posible".

VOX RECHAZA EL PROYECTO DE LA MEZQUITA DE SEVILLA

Asimismo, el portavoz de Vox ha tratado la polémica sobre la Mezquita de Sevilla, asegurando que su formación política esta "totalmente en contra" de la construcción de esta debido a que provocaría la "islamización de los barrios sevillanos". "No queremos un proceso de islamización de nuestros barrios que ya se ha producido en Cataluña, que ya se ha producido en algunos puntos de Andalucía y que ya se ha producido en Europa. Y hemos visto que su modelo fallido, porque estas personas no vienen a integrarse, sino que vienen a islamizar los barrios", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, ha insistido en que Vox se niega a que el barrio del Polígono Sur se convierta a través de este proyecto "en un gueto islamista" donde, a su juicio, "las mujeres vayan en cárceles de tela, donde veamos la mutilación genital femenina o donde se ven los matrimonios forzados".

"Queremos que en el Polígono Sur siga existiendo la identidad de ese barrio, que siga existiendo el código civil, que siga existiendo el código penal y que, por tanto, no impere la ley islámica", ha insistido el portavoz.

Al hilo de este asunto, Javier Cortés ha recriminado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de estar "prevaricando" si finalmente se concede esta licencia porque, según ha explicado, Sanz apela a la libertad de culto y, por tanto, "él mismo está reconociendo el uso religioso de ese centro islámico que quiere construir la Fundación Mezquita de Sevilla".

"El PEGU de Sevilla no permite en esa parcela tener un edificio de uso religioso. El uso de esa parcela es de uso privado sociocultural y por ello la Fundación Mezquita de Sevilla disfraza la gran mezquita de sevilla como un centro sociocultural islámico", ha reprochado, a su vez que ha instado al resto de partidos que pidan a los promotores de la Mezquita el Plan de Igualdad y el Plan Lgtbi.

"FRACASO" EN EL MODELO DE FINANCIACIÓN PARA ANDALUCÍA

En otro orden de asuntos, el portavoz de Vox en Andalucía ha afirmado que el sistema de financiación autonómica de Andalucía demuestra que es "un sistema fallido" y que esto se da en las circunstancias de que precisamente apoyados entre el sistema autonómico y la ley electoral, "el gobierno de España de turno está continuamente chantajeado por separatistas, por golpistas y por herederos del terrorismo". "Esto es una realidad; Pedro Sánchez es un presidente del gobierno débil que necesita mantenerse en su vida hacia adelante en el poder a toda costa", ha manifestado Cortés.

Ha añadido que esto se debe a que Sánchez quiere evitar "ser juzgado como el resto de los ciudadanos" y por tanto "está dispuesto a ceder a todos los chantajes habidos y por haber". En este sentido, Cortés ha asegurado que esta en contra de que Andalucía haya recibido "menos dinero que un catalán o que un extremeño reciba menos dinero que un vasco".

"Tenemos un problema, que es sistema autonómico y élites, separatistas, golpistas y herederas del terrorismo que tienen capacidad legal para chantajear al gobierno de España. Y por tanto, no nos entretengamos solamente en una cuestión que no es justa, que es la infrafinanciación de Andalucía. Hay que mirar mucho más arriba y hay que tirar por elevación y denunciar que este Estado autonómico ha fracasado", ha concluido el portavoz.