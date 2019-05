Vox asegura que no hay acuerdo sobre el Presupuesto y acusa a la Junta de "electoralismo"

Actualizado 22/05/2019 11:51:08 CET

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado este miércoles que no hay ningún acuerdo con el Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs) sobre el Presupuesto de la comunidad para 2019 y lo ha acusado además de "electoralismo" con el anuncio de planes que no tienen ninguna concreción y que apenas son "borradores".

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, ha querido dejar claro, en relación con los Presupuestos para este año que el Gobierno andaluz aprobará el día 30, que ellos no han visto "ni un papel" y que el único acuerdo que existe en este momento son los 37 puntos del documento de investidura acordado con el PP-A.

"No hay nada nuevo hasta la fecha", según ha recalcado Hernández en relación con el Presupuesto, apuntando que no han mantenido ninguna reunión con miembros del Gobierno andaluz. Ha señalado que conocen sólo las cifras que se han anunciado en el pasado Pleno del Parlamento o las que se han publicado en los medios de comunicación.

En este sentido, ha calificado de "falso" el planteamiento del PSOE-A de que ya existe un acuerdo del Gobierno andaluz con Vox tanto para los presupuestos de este año como para los de 2020.

Hernández ha agregado que el PSOE-A, en cambio, sí que tiene un "principio de acuerdo" con PP-A y Ciudadanos para la renovación de órganos como el consejo de administración de la RTVA, Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas de Andalucía. Ha insistido en que esos tres partido ya tienen un "principio de acuerdo", pero no lo quieren hacer público "porque electoralmente no les resulta rentable".

Asimismo, el portavoz de Vox ha criticado el "electoralismo" que está haciendo el Ejecutivo autonómico con el anuncio de determinados planes que no pasan de ser un "borrador" y que son más bien un "brindis al sol". A su juicio, si esos planes no están culminados para su puesta en marcha, no deberían ser anunciados.

Se ha referido al Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad en Andalucía (Pitma) o al Plan de infraestructuras educativas.

En relación con las posibles modificaciones de leyes urbanísticas, ha manifestado que Vox planteará, ante el problema de las viviendas alegales, que en la normativa sobre régimen urbanístico de fuera de ordenación, además de la viviendas aisladas, queden incluidos también los asentamientos urbanísticos, es decir, las parcelaciones.

Hernández ha indicado que si se quiere dar una solución efectiva a los ciudadanos que están viviendo en condiciones "muy precarias", es necesario incluir a los asentamientos urbanísticos en esa normativa, de manera que también puedan tener acceso a los servicios básicos de luz y agua.