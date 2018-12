Vox espera que el "egoísmo" de PP y Cs no "frustre" el cambio en Andalucía

Actualizado 18/12/2018 15:15:56 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que ni PP ni Ciudadanos ha llamado a su fuerza política para explicarle las líneas de su acuerdo para gobernar Andalucía tras las elecciones del 2 de diciembre y ha manifestado que espera que ni el "egoísmo" ni el "interés partidista" de ambas fuerzas "frustren" el "cambio" el la comunidad.

"Ni el PP ni Ciudadanos nos han llamado para explicarnos a qué acuerdo han llegado para lograr ese cambio tan deseado por los andaluces y esperamos que no sea frustrado por egoísmo ni intereses partidistas del PP o de Ciudadanos", ha dicho en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, donde ha insistido en que espera que el cambio en Andalucía "sea real" después de "36 años de cortijo andaluz del PSOE".

Para Ortega "lo que es más importante" es que haya "un cambio de políticas" que se separen de las que se han venido haciendo en la comunidad hasta ahora y lo menos relevante es "el cambio de cromos" o de sillones: "Esto no es un cambio de cromos ni de sillones, hemos venido a cambiar las políticas que han llevado al atraso económico, a la falta de libertad", ha apuntado el secretario general refiriéndose a que, tras la gestión socialista, Andalucía ahora "necesita profundos cambios".

Según ha continuado, su formación "nunca" será "un obstáculo para que salga el PSOE y todos sus intereses del entramado de la Junta" y Vox estará dispuesto a "hacer de todo lo que sea necesario", y esté en su mano, para que el PSOE "no vuelva a gobernar en los próximos años" y se apliquen en Andalucía "políticas tan necesarias" como son, según ha dicho, las que ha desarrollado Vox en la campaña y por las cuales "medio millón de andaluces" les han votado.

"Nosotros vamos a exigir que haya un cambio de política, no solo de sillones", ha asegurado Ortega, quien ha añadido que Vox no va pedir ningún puesto en el gobierno de la Junta porque ellos no han aparecido para hacer la "vieja política de siempre" que es sinónimo de "la que se reparte los sillones, los cromos y los coches oficiales". En esta línea, ha asegurado que han aterrizado para cambiar la política en Andalucía como paso previo a cambiar la política en España".

Por otro lado, ha manifestado que si Ciudadanos no quiere pactar con Vox cuando "es un partido que está defendiendo la Constitución", el partido naranja "se lo tiene que hacer mirar". De hecho, para Ortega, el partido de Albert Rivera es "difícil de creer" porque "lo mismo dice una cosa por la mañana que la contraria por la tarde" y su candidato en Andalucía, Juan Marín, "tiene mucha experiencia de haber pasado por tantos partidos". "Uno no sabe a que atenerse", ha añadido.