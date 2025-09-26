Vox se ausenta en un minuto de silencio por las víctimas de Gaza a petición del PSOE en el inicio del pleno de Granada

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en Granada se ha ausentado en el inicio del pleno municipal ordinario que se celebra en la mañana de este viernes en el Ayuntamiento de la capital granadina en el minuto que la corporación local ha guardado silencio en recuerdo de las "miles de cientos" de personas "masacradas" en Gaza "por el Estado de Israel", según ha detallado la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, proponente de la medida.

Tras la petición de este minuto de silencio como "cuestión de orden", la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, ha accedido a que la corporación lo guardara si bien le ha afeado a Ruz que no lo hubiera planteado previamente en Junta de Portavoces.

El minuto de silencio llegaba después de los que han guardado los corporativos, incluidas las dos ediles de Vox, Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego, por las mujeres víctimas mortales de violencia de género, como se hace al inicio de cada pleno, y por Moisés, un hombre sin hogar fallecido recientemente en Granada, a petición, según ha especificado Carazo, de la plataforma La Calle Mata.