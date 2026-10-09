Vox celebra "liderar" la "ofensiva judicial" para que Óscar Puente "responda por las muertes de Adamuz"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Córdoba ha celebrado este viernes que la jueza del caso del siniestro de Adamuz haya acordado unificar en Vox la representación y defensa de acusaciones populares, algo que, a su parecer, implica "liderar" la "ofensiva judicial" para que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, "responda por las muertes de Adamuz".

Así ha reaccionado el conjunto en un comunicado remitido a medios, indicando que la decisión "sitúa a Vox al frente de la actuación conjunta de las acusaciones populares en la causa".

"La resolución mantiene a todas las entidades personadas en su condición de acusaciones populares, sin excluirlas ni privarlas de su legitimación procesal, y establece que su intervención se canalice a través de la representación y defensa comunes", han subrayado.