Vox se compromete a impulsar un Plan Nacional de Agua para evitar "demoras" como en la presa de Rules

GRANADA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Granada al Congreso de los Diputados en las próximas Elecciones Generales del 23J, Jacobo Robatto, ha mostrado su preocupación porque la presa de Rules, "que acabada hace 20 años, no ha tenido el apoyo decidido de ningún gobierno y las conducciones demandadas por los regantes de la Costa aún estar sin construir".

"Vox ha estado siempre del lado de los agricultores, trasladando en las instituciones diversas propuestas para poner en marcha el proyecto de las canalizaciones de la presa. Hemos sido altavoz de los agricultores de la Costa en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía, en los ayuntamientos de los municipios afectados y en la Diputación. Hemos exigido a la Junta y al Gobierno de Pedro Sánchez que se ejecuten las obras hidráulicas pendientes en Andalucía, y en el caso concreto de Granada que se impulsen las conducciones de Rules, con las que afrontar de manera clara y decidida el problema de sequía", ha recordado Robatto en un comunicado.

Ha advertido que Rules "es una presa con una superficie de embalse de 309 hectáreas y una capacidad de 113 hectómetros cúbicos, agua que no pueden recibir los agricultores por la inexistencia de una canalización. Agua que se tira al mar sin obtener riqueza alguna de ella. Tanto el PSOE como el PP son los responsables, sus gobiernos han tenido la oportunidad de realizar las obras y no lo han hecho. No es raro el desencanto y el desapego que sienten nuestros agricultores por los políticos".