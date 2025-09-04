Vox considera prioritario garantizar ayudas a los viticultores de Montilla-Moriles frente al 'mildiu'

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha mostrado la "preocupación" de su grupo ante la situación que atraviesan los agricultores de la provincia por la amenaza del hongo 'mildiu', que ya ha provocado "importantes daños en otros territorios de Andalucía", recalcando que es "prioritario garantizar ayudas a los viticultores de Montilla-Moriles" frente al mismo.

Según informa Vox en una nota, Saco ha subrayado que "el PP debe comprometerse de una vez a cumplir con los plazos en este tipo de ayudas y necesidades del campo", pues "el retraso en la gestión de estas medidas no es un detalle menor", sino que "significa pérdidas económicas cuantiosas, pérdida de cosechas enteras y, en muchos casos, el abandono de explotaciones familiares que no pueden soportar más demoras".

El diputado provincial ha remarcado que Córdoba "no puede quedar en un segundo plano ni depender de lo ocurrido en Huelva como vara de medir para el resto de provincias", ya que "cada territorio tiene sus particularidades y Córdoba necesita soluciones adaptadas a su realidad, no comparaciones ni excusas". Así, Saco ha explicado que en Huelva "no se ha cumplido con las ayudas comprometidas a los viticultores afectados por el 'mildiu'" y, "a pesar de que existía un acuerdo político firmado para habilitar una línea de apoyo directo al sector, el PP ha incumplido los plazos, la vendimia ha comenzado sin ayudas concretas y los viticultores onubenses se sienten engañados y abandonados".

"Ese precedente debe servir de aviso: en Córdoba no podemos permitir que el PP repita el mismo patrón de incumplimientos. Nuestros agricultores necesitan certezas, plazos claros y ayudas efectivas. Cada día de retraso significa pérdidas para cientos de familias que viven de la tierra", ha afirmado el diputado provincial.

Para concluir, Vox Córdoba ha subrayado que "la defensa del sector primario es irrenunciable y que se trata de un compromiso firme con quienes sostienen la economía rural". "Cuando llegue el momento, quedará claro si el PP cumple con su palabra o si vuelve a utilizar la difícil situación de los agricultores en su propio beneficio. En Vox estaremos vigilantes y no vamos a permitir que se juegue con el futuro del campo cordobés", ha apostillado Saco.