Vox Córdoba critica el "abandono" del antiguo bar Fidias y exige al alcalde que recupere los espacios municipales

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, acompañada por la concejal Marta León, en los aledaños del antiguo bar Fidias. - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, acompañada por la concejal Marta León, ha recriminado el estado de "abandono" en el que se encuentra la instalación del antiguo establecimiento de hostelería donde se encontraba el Bar Fidias, situado junto a los jardines del entorno histórico, "convertido actualmente en un foco de suciedad, deterioro e insalubridad".

Según ha notificado la formación en una nota, Badanelli ha criticado que el Consistorio, propietario del inmueble, permita este "nivel de dejadez" mientras se gasta "millones de euros en asesores y cientos de miles en conciertos".

Asimismo, la portavoz de Vox ha concretado que este lugar fue en su día un "espacio de encuentro" para los cordobeses, donde podían disfrutar al aire libre y compartir momentos en familia, "algo especialmente importante en una ciudad que sufre altas temperaturas gran parte del año".

Al hilo, Badanelli ha alertado que la Administración no puede "seguir dando la espalda" a los barrios y al patrimonio municipal, mientras el gobierno del PP "se dedica al autobombo", los espacios públicos "se deterioran" y los cordobeses ven cómo "se desperdicia su dinero en propaganda y eventos, mientras los problemas reales siguen sin resolverse".

Finalmente, desde Vox Córdoba reclaman al alcalde una "actuación inmediata" para recuperar este espacio municipal, garantizar la limpieza y el mantenimiento de la zona y "acabar con la imagen de abandono que se ofrece tanto a vecinos como a visitantes".