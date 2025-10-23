Vox Córdoba critica "el aumento de delincuencia" en Puente Genil y pide "más agentes" de Guardia Civil y Policía Local

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, y la concejal del grupo municipal en Puente Genil, Toñi Gallardo, en el centro, con personal del partido. - VOX

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, y la concejal del grupo municipal en Puente Genil, Toñi Gallardo, han criticado este jueves "el alarmante aumento de los delitos" en la localidad, "especialmente los relacionados con violencia sexual y delincuencia común", y han exigido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía "más efectivos" de Guardia Civil y Policía Local para "frenar la sensación de inseguridad que padecen los vecinos".

En declaraciones a los periodistas, Ramírez ha recordado que "este aumento de la delincuencia que venimos denunciando desde hace años se debe fundamentalmente a dos factores: la llegada masiva de inmigración ilegal y la disminución del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en la Guardia Civil de Puente Genil".

"La Delegación del Gobierno ha asegurado que se incrementarán los efectivos, pero no será inmediato y, además, probablemente no será suficiente", ha declarado, para apuntar que "hay muchas bajas que no se cubren y eso hace imposible mejorar la situación".

Ramírez también ha expuesto que "cuando no se combate la pequeña delincuencia foránea, se genera una sensación de impunidad que acaba derivando en un aumento generalizado de la delincuencia local". "Es urgente reforzar la plantilla de la Guardia Civil en Puente Genil, y si es posible, también la de la Policía Local", ha defendido, para subrayar que "hay que atajar este problema antes de que sea irreversible".

ANTIGUA CASA CUARTEL

Por su parte, la concejal Toñi Gallardo ha reiterado "la gravedad" de la situación y ha recordado que "las advertencias de Vox se han cumplido". "Hace un mes y medio fui criticada por decir que Puente Genil no podía soportar más llegada de inmigración ilegal, y el tiempo me ha dado la razón", ha señalado.

Gallardo ha manifestado que "la antigua casa cuartel de la Guardia Civil se encuentra actualmente ocupada por inmigrantes en situación irregular, sin papeles, sin trabajo y sin recursos". "No decimos que vengan a delinquir todos, pero es evidente que esto genera un problema de convivencia y seguridad", ha afirmado, para añadir que "hay decenas de personas durmiendo en la estación de autobuses, en condiciones indignas, y nadie hace nada".

Vox ha pedido "una vez más que se refuercen los medios humanos y materiales en Puente Genil y que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad de los vecinos y la convivencia en el municipio". "Los pontanenses merecen vivir tranquilos y seguros", han defendido, para sostener que "no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras los problemas crecen".