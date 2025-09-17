Vox Córdoba critica "la foto de la traición del PP" y estudiará acciones legales por el cambio de nombre de estación

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, y el responsable jurídico provincial de Vox, Miguel Gómez de la Rosa. - VOX

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este miércoles "la foto de la vergüenza y de la traición del PP a sus votantes y a la ciudad" y ha anunciado que estudiará acciones legales por el cambio de nombre de la estación de trenes por Córdoba-Julio Anguita.

En una rueda de prensa, la edil ha expresado "la indignación" de su grupo, al sentir "verdadera vergüenza y tristeza al ver cómo el mayor homenaje al comunismo en esta ciudad se hacía de la mano de un alcalde del PP con mayoría absoluta".

"Julio Anguita ya tenía sus reconocimientos como alcalde de Córdoba, pero lo de ayer es un exceso", ha advertido, para apostillar que "el PP ha renunciado a sus principios y a la coherencia, avalando la iniciativa de IU y convirtiéndose en cómplice de la izquierda más radical".

Badanelli ha recordado que "ya existía un acuerdo para que la estación llevase el nombre de Luis de Góngora, una figura de consenso, intemporal y sin carga ideológica". "Vergüenza ajena da ver a un alcalde del PP pasar a la historia por auspiciar el mayor homenaje que se ha hecho nunca a un secretario general del Partido Comunista", ha dicho, para agregar que "Córdoba merece unidad y grandeza, no propaganda ideológica".

Mientras, el responsable jurídico provincial de Vox, Miguel Gómez de la Rosa, ha explicado con detalle que "la denominación de estaciones ferroviarias se regula por la Orden Ministerial de 6 de septiembre de 2024, cuyos artículos 5 y 6 establecen que cuando la iniciativa parte de un colectivo privado, los costes derivados del cambio deben ser sufragados por dicho promotor".

En este caso, ha indicado que "el procedimiento se inició a propuesta del colectivo Prometeo, fundado por el propio Julio Anguita y estrechamente vinculado a IU", de modo que "esa circunstancia obliga, según la norma, a que Prometeo asumiera el coste de unos 180.000 euros, correspondientes a los trabajos de rotulación, señalética, documentación oficial y actualizaciones digitales".

Sin embargo, ha apuntado que "el Ministerio de Transportes decidió asumirlo como procedimiento de oficio, derivando el gasto al conjunto de los españoles". "El procedimiento está viciado de nulidad, porque no se inició de oficio, como sostiene la resolución, sino a instancia de parte", ha remarcado, subrayando que "es el propio Ministerio el que reconoce en la página 7 de la resolución que lo hace suyo por compartir los postulados de una moción del Ayuntamiento".

Según ha expuesto, "esa contradicción demuestra que no estamos ante un expediente administrativo neutral, sino ante una decisión política revestida de legalidad". Gómez de la Rosa ha destacado además "la rapidez sospechosa con la que se ha actuado", porque "presentamos un escrito el 11 de septiembre advirtiendo de que la resolución no era firme, y sorprendentemente, el 12 ya recibimos contestación".

A su juicio, "esa agilidad no es habitual en la Administración, donde resoluciones de este tipo tardan meses o incluso años". "Aquí, en 24 horas, se zanjó un trámite clave, lo que evidencia la premura política por ejecutar este cambio a toda costa", ha declarado.

"CONSECUENCIAS ECONÓMICAS"

El jurista de Vox también ha advertido de "las consecuencias económicas que pueden derivarse", dado que "si finalmente la justicia nos da la razón y declara nulo el procedimiento, habría que gastar otros 180.000 euros para revertir la denominación y reponer la anterior".

"Hablamos de un posible despilfarro cercano a los 400.000 euros en plena crisis económica, con los cordobeses soportando deficiencias en el transporte público, retrasos en trenes o barrios enteros sin inversiones básicas", ha citado, para apostillar que "este es el verdadero coste del sectarismo político".

Por ello, Vox ya ha presentado un recurso de reposición contra la resolución del 19 de junio de 2025 y estudia acudir a la vía contencioso-administrativa, donde se alegará "nulidad de pleno derecho, desviación de poder e incumplimiento de la normativa de transportes".

"DEFENDER LA NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL"

Mientras, Badanelli ha recalcado que "se puede entender que un colectivo de izquierdas reclame este homenaje, pero lo incomprensible es que un gobierno del PP en Córdoba lo blanquee, lo financie y lo avale".

"No hace falta esperar 400 años, preguntemos hoy a los jóvenes quién fue Luis de Góngora y quién fue Julio Anguita", ha dicho, para aseverar que "la respuesta es clara: Góngora trasciende el tiempo; Anguita queda reducido a un símbolo político".

En su opinión, "frente a un PP acomplejado, traidor y cobarde, sólo Vox mantiene firmeza y coherencia". "Vox Córdoba ha confirmado que seguirá adelante con los recursos y estudia acudir a la vía judicial para defender la neutralidad institucional y evitar que los cordobeses paguen un capricho ideológico y un acto de propaganda comunista", ha expresado.

