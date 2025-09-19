Vox Córdoba critica "la grave situación de inseguridad" que atraviesa Palma del Río "con un repunte de delitos"

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, y la coordinadora local de la formación en Palma de Río, Asunción Pacheco, con vecinos del municipio. - VOX

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, y la coordinadora local de la formación en Palma de Río, Asunción Pacheco, han criticado este viernes "la grave situación de inseguridad" que atraviesa dicho municipio cordobés, "con un repunte constante de delitos y una preocupante falta de efectivos policiales para garantizar la tranquilidad de los vecinos".

En una comparecencia ante los medios, ambos han puesto de manifiesto que "la localidad ya no es el lugar seguro de antaño y que el gobierno de Sánchez es el principal responsable de esta situación".

Así, Pacheco ha subrayado que "en Palma del Río no hay día que no despertemos con un nuevo hecho delictivo: intentos de violación, incendios provocados en la Ribera del Genil, agresiones a agentes de la autoridad y, por si fuera poco, hace apenas unos días, una macrooperación policial contra el narcotráfico en el municipio".

"Lo que antes era un pueblo tranquilo, hoy es un lugar donde los vecinos viven con miedo, escuchando sirenas y mirando a todas partes", ha expuesto la coordinadora, quien ha declarado que "esta es la realidad que sufrimos y que el Gobierno intenta maquillar con datos falsos".

Por su parte, Ramírez del Río ha reprochado que "desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la delincuencia reconocida oficialmente ha crecido más de un 40% en Palma del Río, y los datos reales son aún peores, porque se mezclan delitos de toda índole que esconden la gravedad de lo que está ocurriendo".

"No es lo mismo un intento de asesinato, un delito contra la libertad sexual o un caso de narcotráfico que un hurto, pero este Gobierno los engloba para engañar a los ciudadanos", ha apuntado, para agregar que "los delitos más graves se han disparado, y el Ejecutivo es incapaz de poner freno a esta situación".

LAS CAUSAS

El diputado nacional ha señalado, además, que "las causas son claras: Por un lado, la llegada descontrolada de inmigración ilegal, que ya ha generado escenas de gente con machetes peleando en plena calle en Palma del Río, y, por otro, la falta de efectivos policiales, con más de 160 plazas sin cubrir en la provincia, como viene denunciando la Asociación Unificada de la Guardia Civil".

En su opinión, "este abandono pone en riesgo la seguridad de los vecinos y también la de los agentes, que trabajan con menos medios y en inferioridad de condiciones".

Ramírez del Río ha agradecido "el esfuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional", pero ha advertido de que "las operaciones puntuales no son suficientes: Si no hay una continuidad y una presencia permanente de agentes, estas actuaciones serán pan para hoy y hambre para mañana". "Necesitamos más efectivos y más recursos, no parches temporales", ha defendido.

Ante ello, Vox ha reiterado su "compromiso con Palma del Río y con todos los municipios de la provincia", a la vez que ha aclarado que seguirá "denunciando la inseguridad derivada de las políticas del gobierno de Sánchez y exigiendo que se priorice la seguridad de los españoles frente al despilfarro en chiringuitos ideológicos".