Vox Córdoba lleva por tercera vez al Pleno una moción para defender a mayores y pide al gobierno local cumplir acuerdos

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al Pleno del jueves una moción en defensa de los derechos de las personas mayores y contra el maltrato y el abuso, una iniciativa que la formación presenta por tercera vez para exigir que "el gobierno municipal deje de mantener sin ejecutar unos acuerdos que ya fueron aprobados por el Pleno".

En una nota, la portavoz de Vox, Marta León, ha lamentado que "después de dos ocasiones anteriores, el gobierno municipal siga sin cumplir unos compromisos que buscan reconocer la dignidad, la trayectoria y la aportación de los mayores, que merecen mucho más que palabras o reconocimientos puntuales; merecen que las instituciones cumplan con aquello que aprueban y que se traduzca en medidas reales".

Con esta moción, Vox propone que el Ayuntamiento "exprese su más firme rechazo a cualquier forma de maltrato, abuso o abandono hacia las personas mayores, promoviendo una mayor concienciación social para erradicar esta realidad".

Además, ve "necesario que se refuerce el compromiso municipal con la defensa de los derechos de las personas mayores, impulsando políticas y actuaciones que garanticen una vida digna, el respeto y la atención que merecen". Vox solicita también que "se cumpla el acuerdo plenario ya aprobado para dedicar una calle, plaza o avenida de Córdoba en homenaje a los mayores e instalar un monumento conmemorativo, cuya creación se adjudique mediante un concurso público abierto a los artistas cordobeses".

Igualmente, que el Ayuntamiento institucionalice la conmemoración del 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, organizando cada año actividades de sensibilización y reconocimiento hacia las personas mayores.

León ha recordado que "esta es la tercera vez que Vox trae esta iniciativa al Pleno porque los acuerdos aprobados siguen sin cumplirse". "No entendemos que el gobierno municipal vote a favor de una propuesta y después la deje olvidada durante años", ha reprochado, para apostillar que "los mayores son el pilar sobre el que se ha construido la sociedad". "Les debemos respeto, gratitud y hechos, no promesas incumplidas", ha manifestado.

Así, la portavoz espera que "esta vez el gobierno municipal deje de mirar hacia otro lado y ejecute de una vez unos acuerdos que ya cuentan con el respaldo del Pleno".