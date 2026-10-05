Vox Córdoba reclama un cambio de Gobierno que apueste por la vivienda, la bajada de impuestos y la prioridad nacional

La presidenta de Vox Córdoba, Paula Badanelli. Archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Córdoba y diputada autonómica, Paula Badanelli, ha celebrado este lunes el anuncio de elecciones generales del 29 de noviembre y ha expresado que espera un cambio de Gobierno que apueste por la vivienda, la bajada de impuestos, la "desregulación" y la prioridad nacional.

Según ha indicado en un comunicado remitido por la formación, estas prioridades "deben traducirse en políticas que faciliten el acceso a un hogar, alivien la carga fiscal y eliminen trabas que dificultan la actividad económica".

"Que apueste, en definitiva, por nuestros barrios, por nuestras calles, por nuestra gente", ha subrayado Badanelli, expresando además el deseo de que los miembros de Vox "puedan desarrollar una campaña limpia, trasladar sus propuestas y ejercer su libertad de expresión en las calles".

A su juicio, la participación política "debe poder desarrollarse con libertad y respeto, permitiendo que los ciudadanos escuchen las distintas propuestas y decidan en las urnas".

"Lo único que esperamos es que podamos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a la libertad en las calles", ha manifestado, incidiendo en que la formación "mantendrá su presencia y su compromiso con los españoles ante cualquier intento de impedir que se exprese libremente".

Badanelli ha situado la defensa de las clases medias entre sus prioridades y ha advertido de "las consecuencias de las políticas socialistas sobre quienes trabajan y sostienen la economía del país", por lo que ha insistido en "la necesidad de un gobierno que atienda sus dificultades y permita a las familias afrontar el futuro con mayores oportunidades".