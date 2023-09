Vox: La compra de terrenos para Doñana es "un parche" que no arregla la ejecución de obras pendientes

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha considerado este miércoles que la compra de terrenos anunciada este pasado martes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana "parece un parche" para "intentar solucionar" un problema de "falta de agua" que, en su opinión, requiere la ejecución de obras e infraestructuras en la zona pendientes de acometer por parte del Gobierno central.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el portavoz de Vox se ha pronunciado así al hilo del anuncio realizado por Moreno este pasado martes, acerca de la compra, por parte de la Junta de Andalucía, de 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma', ubicada en La Puebla del Río (Sevilla), para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana un 14% y hacer "más resiliente al Espacio Natural de Doñana frente a los efectos del cambio climático".

Al respecto de esta cuestión, Manuel Gavira ha partido de la premisa de que "no hay ningún andaluz que no esté a favor de defender lo que es el Parque Natural de Doñana", si bien ha apuntado que Vox va a analizar y ver "bien cuáles son los términos de la operación" anunciada por Moreno, con la que "lo que parece en principio" es que el Gobierno andaluz "quiere hacer una especie de remiendo, de parche, para intentar solucionar algo que con esa compra no va a poder arreglar", ha dicho.

En esa línea, el portavoz de Vox ha aseverado que "lo que hay que hacer en Doñana para que no exista ese problema de falta de agua es que se cumpla la ley" que "aprobó una serie de infraestructuras para que el agua no falte" en el espacio natural, y que "están presupuestadas", pero pendientes de ejecución, y entre las que ha citado el túnel de San Silvestre a modo de ejemplo.

Manuel Gavira ha defendido que si se acometen "esas infraestructuras hídricas que ya están aprobadas, en Huelva no va a haber un problema de agua".

PROPOSICIÓN DE LEY DE REGADÍOS

Por otro lado, el portavoz de Vox se ha pronunciado sobre el estado de tramitación de la proposición de ley registrada por su grupo y el del PP-A para regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno de Doñana, y al respecto ha apuntado que se está pendiente de que la mesa de la comisión en la que se está tramitando, que "controla el PP", convoque una reunión para aprobar el dictamen de la proposición de ley como paso previo a su debate y aprobación en el Pleno del Parlamento.

Ha añadido que, si de Vox dependiera, ese dictamen "se tendría que haber aprobado ayer", pero la mesa de la comisión "la controla el Partido Popular", y habría que preguntar "a los dirigentes" del PP por qué no se ha convocado aún para aprobar su dictamen, según ha agregado.

En todo caso, Manuel Gavira ha dicho que espera que la tramitación de la iniciativa acabe "entre septiembre y octubre", porque "no hay ninguna razón para que no sea así", según ha zanjado.