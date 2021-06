Vox critica que la Junta no haga públicas las auditorías y lo vincula a la relación "tan amistosa" del PP con el PSOE-A

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este miércoles al Gobierno andaluz que haga públicos los resultados de las auditorías sobre los entes del sector instrumental de la administración autonómica que ya tiene "en su poder", y ha planteado si el hecho de que no los dé a conocer se debe a la relación "tan amistosa" entre PP-A y PSOE-A.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, se ha mostrado convencido de que el Gobierno andaluz está modificando entes instrumentales "en base al resultado de las auditorías", las cuales, sin embargo, no ha trasladado ni a Vox, en virtud del acuerdo presupuestario suscrito, ni a los andaluces, que son los que han pagado los "tres millones" de euros que tienen de coste.

"Queremos que esa cacareada transparencia y regeneración esté a disposición de los andaluces y conozcamos la verdadera dimensión de la administración de la Junta", según ha señalado Manuel Gavira, quien ha mostrado su preocupación por que este asunto se pueda estar viendo "influido" por esa intención del PP-A de tender "puentes" con el nuevo PSOE-A de Juan Espadas.

"Demandamos transparencia real y efectiva, sometido a luz y taquígrafos", según ha insistido Manuel Gavira, quien ha indicado que esas auditorías tienen un coste de tres millones de euros y los andaluces, que son los que las han pagado, tienen derecho a conocer el resultado.

Ha recalcado que a Vox le consta que hay auditorías terminadas, como en alguna ocasión se ha dicho desde algún miembro del Gobierno andaluz, y ha planteado sobre si a la Junta le puede interesar "tenerlas ocultas" por la "nueva relación tan amistosa" que el PP-A busca con el PSOE-A.

"Sospechamos que esos nuevos puentes que está tendiendo el PSOE con el PP estén influyendo en que no se hagan públicos los resultados de las mismas y que de alguna forma estén sobre la mesa de las negociaciones que puedan estar desarrollando PP y PSOE en esta relación tan amistosa que tienen. Quizá les interese tenerlas paralizadas", ha dicho Gavira

"No entendemos por qué no se hacen públicas", según ha recalcado el portavoz de Vox, quien ha indicado que, sin duda, se está "incumpliendo" el acuerdo presupuestario que Vox suscribió con PP-A y Ciudadanos (Cs) al no hacerse público el resultado de las auditorías.

Asimismo, el portavoz parlamentario también se ha referido a la reunión que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantuvo la pasada semana en el Parlamento con el candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, insistiendo en que fue una "torpeza" por parte del jefe del Ejecutivo.

"No hay mejor campaña de propaganda que la que Juanma Moreno está haciendo a Espadas", según ha expresado Gavira, para quien el PP "lo que pretende es parecerse al PSOE". Tras referirse a la "pájara política que está sufriendo el PP con sus disputas provinciales", ha considerado que una misma "forma de hacer política entre Partido Popular y PSOE no es bueno para Andalucía".

De otro lado, respecto a si Vox apoyará ante el Pleno del Parlamento que el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) supere el debate de totalidad, en caso de que haya una nueva enmienda a la totalidad al texto, Gavira ha indicado que se están manteniendo conversaciones con la Consejería de Fomento sobre posibles modificaciones al texto planteadas por su partido y que, si son aceptadas, permitirá la tramitación parlamentaria del texto.

Esas modificaciones, según ha explicado, se introducirían en el trámite de enmiendas durante el debate del proyecto de ley en comisión parlamentaria antes de someterlo al debate final ante el Pleno.

"Hay muchos artículos de ese proyecto que no nos gustaban y esperemos que de aquí a la próxima semana se acepten estas modificaciones", ha dicho Gavira, quien ha apuntado que quieren que ese texto tenga la "impronta" de Vox.