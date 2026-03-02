Vox cree "tiranía" de la UE aplicar de forma provisional el acuerdo con Mercosur: "Caerá desde ya sobre productores"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este lunes en declaraciones a los medios en el Parlamento. - VOX EN ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha calificado este lunes de "una tiranía digna de una dictadura" la decisión de la Unión Europea de proceder a la implantación provisional del acuerdo con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) "antes de su tramitación definitiva y sin que se haya ratificado aún" por el Parlamento europeo, que ha solicitado a su vez un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el cumplimiento de los tratados comunitarios.

"Ni salvaguardas, ni garantías, ni nada. El acuerdo caerá desde ya de forma implacable sobre nuestros productores y miles de familias españolas sufrirán las consecuencias de una clase política traidora", ha advertido Gavira, según una nota de este partido.

Gavira ha contrapuesto que mientras el Partido Popular Europeo lo celebra como un hito histórico el PP andaluz, por su parte, ha asegurado que "lucharían por eliminar los acuerdos que dieran en contra de nuestro cambio vinieran de donde vinieran".

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, quien ha señalado como "responsables directos" al Partido Popular y al Partido Socialista de la aplicación provisional del acuerdo, ha sostenido que esa decisión de la Comisión Europea es "una grave irresponsabilidad política que afectará de manera directa al campo, la pesca, la ganadería y a miles de familias españolas".

Vox ha señalado a la presidenta de la Comisión Europea e integrante del Partido Popular Europeo, Ursula von der Layen, por haber ignorado las protestas del campo, la democracia y la Justicia, además de "saltarse al Parlamento Europeo y al TJUE".

Gavira ha recordado que Argentina y Uruguay ya han ratificado el acuerdo en sus respectivos congresos, mientras que en el caso de España no ha sido ratificado ni por el Parlamento nacional ni por el Parlamento Europeo.

Vox cree que el debate del acuerdo de Mercosur "no es únicamente agrícola, sino que afecta directamente a la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y a la supervivencia del mundo rural".

"Cuando estemos en el Gobierno de España, someteremos a la consideración de todos los españoles la ratificación de ese acuerdo del Mercosur para que los españoles decidamos tal y como marca nuestra legislación", ha concluido Manuel Gavira.