Vox critica que el Ayuntamiento de Córdoba tiene paralizado el Museo de la Caza "pese a ser aprobado en Pleno"

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este lunes que, "pese a que en abril de 2024 el PP votó a favor de la moción de Vox para la creación del Museo de la Caza y en apoyo a la actividad cinegética", el gobierno municipal "no ha dado ni un solo paso para cumplir con lo aprobado".

En este contexto y en una nota, Badanelli ha recalcado que la iniciativa "planteaba reconocer la caza como parte esencial de la identidad cordobesa", para "impulsar actividades educativas para acercar su valor cultural y ambiental a los más jóvenes, crear un Museo de la Caza como atractivo turístico y cultural, ceder un espacio municipal para que la Federación Andaluza de Caza pueda desarrollar su labor en la ciudad e incluir a la Federación Cordobesa de Caza en el Plan Estratégico de Subvenciones municipal".

"Era una propuesta completa, realista y beneficiosa para Córdoba, pero el PP ha preferido guardarla en un cajón", ha lamentado la portavoz de Vox, quien ha agregado que "no hemos visto ni una sola actuación desde que se aprobó. No hay avances, no hay reuniones, no hay trámites. Solo hay silencio e inacción".

Para la portavoz es "la prueba de que el PP vota a favor de nuestras mociones para quedar bien con el sector, pero luego no cumple con los cazadores ni con Córdoba" y ha subrayado que el Museo de la Caza es "una oportunidad para diversificar la oferta turística, generar empleo y poner en valor las tradiciones cordobesas, mientras que el gobierno municipal deja pasar el tiempo sin hacer absolutamente nada".

Por todo ello, Vox ha exigido al PP que "cumpla de inmediato con lo que votó y ejecute ya los compromisos adquiridos, activando los trámites para la creación del Museo de la Caza y las medidas de apoyo al sector cinegético. Los cazadores, las familias y los profesionales del sector llevan más de un año esperando hechos, no titulares", ha concluido Badanelli.