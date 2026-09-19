Vox critica el "caos ferroviario en Andalucía" y reclama responsabilidades al Gobierno

La diputada por Granada del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada por Granada del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Beatriz Sánchez Agustino, ha criticado el "caos ferroviario" que padecen los andaluces a consecuencia de la "nefasta gestión del Gobierno de España". "Óscar Puente ha abandonado Andalucía. El mismo ministro que no ha dado explicaciones ni ha asumido responsabilidades por el accidente de Adamuz, ha conseguido que lo que antes funcionaba como un reloj ahora sean horas de espera, accidentes o trenes tirados en medio de la nada", ha reprochado Sánchez Agustino.

En concreto, la parlamentaria de Vox ha alertado de las "dificultades que afrontan diariamente miles de viajeros" en Andalucía. "En Huelva la situación ferroviaria está marcada por averías, retrasos, cancelaciones y frecuentes sustituciones de trenes por autobuses, especialmente en la conexión Huelva-Sevilla, una línea fundamental también para los desplazamientos hacia Madrid mediante el servicio Alvia".

En el caso de Almería, Sánchez Agustino ha señalado que "el aislamiento ferroviario por la falta de infraestructuras se ha convertido en un problema histórico y endémico, con consecuencias para la actividad económica provincial".

Respecto a Cádiz, la diputada de Vox ha insistido en que "los problemas de disponibilidad de plazas en las conexiones ferroviarias con Sevilla y, especialmente, en los trayectos entre Jerez y Madrid". A ello se suman "precios elevados, retrasos superiores a una hora, problemas con el aire acondicionado y situaciones en las que los viajeros no reciben información suficiente sobre las incidencias".

Sánchez Agustino se ha referido también a Málaga, donde ha recriminado "la situación de saturación que experimenta el servicio de Cercanías durante la temporada de verano". También se ha referido a Málaga, donde ha indicado "la situación de saturación que experimenta el servicio de Cercanías durante la temporada de verano".

LIMITACIONES DE VELOCIDAD Y TRANSBORDOS EN GRANADA

Desde Vox han destacado especialmente los problemas que afectan a la provincia de Granada. "Las limitaciones de velocidad en el AVE o los transbordos en autobús convierten los desplazamientos ferroviarios en un suplicio para los granadinos. Para colmo, la estación de Guadix cerrará sus puertas en 2028 sin fecha de reapertura, y el proyecto del Ministerio de Transporte del bypass de Montoro, significará el aislamiento de la provincia".

"Este es el mejor momento del tren, según Óscar Puente", ha ironizado Sánchez Agustino. "Los españoles y los andaluces pagamos impuestos al Gobierno central como si viviéramos en los países nórdicos. Sin embargo, tenemos una infraestructura tercermundista".

Para la diputada de Vox, las deficiencias acumuladas" en las conexiones ferroviarias andaluzas requieren una "respuesta inmediata" por parte del Gobierno de España, con inversiones, mantenimiento de las infraestructuras y mejoras en los servicios "que permitan garantizar unas conexiones ferroviarias adecuadas para los ciudadanos y para la actividad económica de Andalucía". "La única solución es que el Gobierno dimita en bloque", ha concluido Sánchez Agustino.