Vox critica la concentración de musulmanes en Las Setas y alerta de "consecuencias de la inmigración ilegal"

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este lunes la reciente concentración de centenares de musulmanes en la plaza de Las Setas de la capital, "donde se congregaron para rezar en plena calle", algo que "ha generado alarma entre los vecinos de la zona, quienes inundaron las redes sociales de Vox con mensajes preguntando qué estaba ocurriendo", ha advertido la edil, quien ha alertado de "las consecuencias de la inmigración ilegal".

En una nota, la concejal ha explicado que Las Setas están "en el entorno de un centro de salud, en una zona tranquila y residencial, donde este domingo se produjo un hecho insólito", cuando "centenares de musulmanes se congregaron para rezar, provocando la alarma entre los vecinos que inundaron de mensajes las redes sociales de Vox preguntando qué pasaba".

Badanelli ha recalcado al respecto que "el problema no es rezar, el problema es todo lo que viene detrás". "Y no es que lo diga Vox, es que lo dicen los datos", ha expresado, para nombrar a varios de los detenidos el pasado sábado en Barcelona. "Insistimos en los nombres de los últimos detenidos el sábado, los nombres son Omar, Hassam, Nassim, Salah, Karim, Hamid, Ali", ha citado, para agregar que "eso no es un delito de odio, eso es un listado registrado por la Policía de las personas que han sido detenidas en Barcelona".

Al hilo, la portavoz de Vox ha pedido "una política de fronteras efectiva, si no, protegemos nuestras fronteras". "Si en nuestro país puede entrar cualquiera sin identificar, nuestro país no tiene fronteras seguras y cada vez los problemas relacionados con la inmigración ilegal descontrolada van a ir a más", ha apostillado.

Además, ha mencionado que "hace apenas dos semanas se detuvo a un peligroso yihadista también en Córdoba". "Son imágenes impensables en una ciudad como la nuestra", ha afirmado, para remarcar que no quieren que "religiones que fomentan la misoginia, la homofobia y pierden absolutamente el respeto a la dignidad humana y a la mujer".

Ante ello, ha defendido "reforzar las fronteras, no a la inmigración ilegal". "No queremos en nuestro país personas sin identificar, sin ningún control que al final terminan por delinquir", ha dicho Badanelli.