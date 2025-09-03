Vox critica la "contradicción" de Moreno al rechazar una condonación de deuda que "reclamó" al Gobierno

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos p - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha querido dejar claro este miércoles su rechazo a la condonación de deuda de las comunidades autónomas aprobada por el Consejo de Ministros, porque "no es buena" para Andalucía, y ha criticado la "contradicción" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al rechazar algo que llegó a "reclamar" al Gobierno central.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha afirmado que "la condonación de la deuda ni es buena para Andalucía ni para España", porque "la deuda no se diluye ni se evapora, sino que lo único que hace es cambiar de mano" pasando de "manos de los separatistas y de los barones autonómicos", como Moreno, a manos del Gobierno central.

Al final, según ha señalado, "la vamos a pagar, a través de impuestos, todos los andaluces".

Ha insistido en que él no vé "una condonación de deuda por ningún lado", sino "un indulto a la corrupción política, a las políticas separatistas y al derroche y al despilfarro autonómico que hay en nuestra nación y en Andalucía".

Para Gavira, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado a Moreno "lo que él ha pedido y quien quiera ver otra cosa se equivoca". Ha recordado que, en noviembre de 2023, el presidente de la Junta y del PP-A exigieron al Gobierno de España "exactamente lo mismo que Cataluña" y se cifró la quita en 17.800 millones de euros.

Ha dicho que destacados dirigentes del Gobierno andaluz y del PP-A "han reclamado también esa condonación de deuda", como la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el secretario general del partido, Antonio Repullo.

"Lo que pasa es que el PP no puede decir esto y reconocer que se ha equivocado, sobre todo en puertas de unas elecciones", ha apostillado.

Según el portavoz de Vox, estas nuevas "contradicciones" del PP andaluz, ahora con el tema de la condonación como protagonista, se debe que a que "no se entera que con el PSOE no hay nada que hablar, nada que tratar y que no hay que jugar al mismo juego que los socialistas", asegurando que "cada vez que Moreno entra en el juego del PSOE pierde y el PP no da una derecha nunca".

Para Manuel Gavira, el PP ha dejado claro, también con la quita, que "no defiende la igualdad entre los españoles y quien piense lo contrario se equivoca", como demuestra la aprobación del Concierto Económico Vasco y la modificación del Convenio Económico Navarro "aprobado con los votos favorables del PP de (Alberto) Núñez Feijóo", que los sumó a los del PSOE de Pedro Sánchez.

"Nos da igual quién gestione la deuda, si Moreno o Sánchez, porque la deuda la vamos a pagar, a través de impuestos, todos los andaluces", ha denunciado, apuntando que Vox no quiere una quita "al separatismo, ni una quita al despilfarro autonómico", sino que lo que quieren son servicios públicos de calidad y un "recorte del gasto político".