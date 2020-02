Vox critica el "despilfarro autonómico" y que tras 40 años del 28F, el modelo territorial "ha fracasado" en Andalucía

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha celebrado este viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, un acto público en el centro de Sevilla en el que ha criticado el "despilfarro autonómico" y que tras 40 años de autonomía en la región, el modelo territorial "ha fracasado para Andalucía y para el resto de España".

La diputada de Vox por Sevilla en el Congreso de los Diputados Reyes Romero ha hecho estas afirmaciones en la lectura de un manifiesto durante el acto, donde ha asegurado "la contundente realidad" es que "Andalucía vive encadenada", según recoge la formación en una nota de prensa.

"Mientras en el Teatro Maestranza la Andalucía oficial celebra el día con actos institucionales y políticos repartidos a lo largo y ancho de nuestra geografía, hay otra Andalucía, la real, mayoritaria y silenciosa, para la que esta jornada festiva es un día menos en el calendario, un día menos a la espera del cobro de la pensión o del desempleo o un día más a la búsqueda de un empleo digno", ha empezado la diputado, quien ha lamentado que la región vive "encadenada al último lugar del poder adquisitivo, a los salarios más bajos de España, a contratos que obligan a vivir en la permanente angustia de la renovación" y a las pensiones más bajas de la nación.

Durante 40 años "nos han hecho vivir tras el señuelo de las bondades" de una autonomía que "nos separaba cada día un poco más del resto de españoles", mientras que "una gran empresa, el PSOE SA, ha permitido a su red de amigos disfrutar de un nivel de vida inaccesible para la mayoría de andaluces y embolsarse abultados sueldos sin mayor mérito que el salvoconducto del carné socialista", ha dicho.

A su juicio, esta "red de amigos" se salta las listas de espera en un hospital, no conoce la angustia de no saber si habrá o no renovación de contrato, pues "siempre encuentran un cargo" en la administración pública, y "para muchos de ellos el día comienza cuando la mayoría de los andaluces llevamos varias horas trabajando o, en el peor de los casos, buscando trabajo".

El manifiesto de Vox para este 28F incide en que la región está "presa por unos grilletes que han ido apretando suavemente" con "la adormidera de una autonomía de pandereta" en la que el papel de los demás "no era otro que el de tocar las palmas en unas juergas que se corrían con el dinero de todos".

La diputada ha aseverado que después de 40 años de autonomía se puede decir que la principal contribución de los gobiernos de la Junta de Andalucía "parece ser haber promovido el mayor robo de fondos públicos de la historia de España", en alusión a los ERE.

Por otro lado, ha criticado que el Gobierno de Sánchez "está dispuesto a romper la Caja Única de la Seguridad Social como tributo a los independentistas", cuando esta es "una de las últimas fronteras a las que se agarra la igualdad de derechos entre españoles" y se ha preguntado "¿Con qué música va a acallar la izquierda el ruido del quebranto de un sistema de Seguridad Social que iguala a todos?". "Sin apenas industria, con una agricultura empobrecida y mal vendida a las multinacionales, sin tejido empresarial después de cuatro décadas hablando sin pudor de la 'segunda modernización', hoy la izquierda empuja a España a la mismísima edad media en la que los leoneses guerreaban con los castellanos y los navarros con los aragoneses", ha lamentado.

"Abriendo tumbas, promoviendo enfrentamientos y reabriendo heridas, Andalucía ha sido un laboratorio donde la izquierda ha ensayado sus políticas ante el silencio cómplice de quienes se llaman a sí mismos 'prudentes y moderados', ha criticado la diputada de Vox, quien ha clamado un basta ya de estas "cadenas" que quieren "impedir hablar de lo que apetece, educar a hijos conforme al mejor criterio de sus padres, abrir un negocio en cualquier lugar de España sin tener que multiplicar los trámites tantas veces como administraciones se parapeten tras sus propias competencias".

"NO VENIMOS A PROMETER EL DORADO"

La diputada ha ahondado en que estas cadenas "aprisionan a Andalucía en la mediocridad, en el culto a la subvención, en tener como máxima aspiración que toque un cupón de la lotería con un contrato de uno de sus chiringuitos inútiles". "No venimos en Vox a prometer El Dorado, venimos a por una multitud de ciudadanos libres que quieren también libertad y honor para sus mayores y para sus hijos, sí, decimos libertad y decimos honor y lo decimos a boca llena", ha dicho.

Así, ha defendido que no permitirán que la vida de las personas mayores esté "a merced del criterio del comité ético de turno que decida si administra o no la muerte", ni que la educación de los hijos "se robe a la responsabilidad de las familias".

En el manifiesto Vox expresa que quieren "sacar la política partidista de la Seguridad Social, la ideología de género de los colegios, la dictadura progre de la cultura" y "acabar de una vez con el enfrentamiento entre las gentes y las tierras de España".

"Miles de compatriotas libres hacemos cada día Patria con honor, con alegría y con la cabeza bien alta, dando la mano al que se cae, dando un abrazo a quien lo necesita, aplaudiendo al que triunfa y compartiendo los éxitos de todos; 40 años encadenados a la mediocridad son más que suficientes", ha subrayado la diputada.

De esta forma, ha dado la bienvenida a los miles de andaluces que luchan a diario por una vida y un futuro común con el resto de españoles; ha apuntado que reivindican en su partido la solidaridad y unidad nacional con la que poder ser "un país más fuerte" y "ayudar a los que más lo necesitan"; y que "en vez de gastar el dinero en el bienestar de los políticos con 17 estructuras distintas para colocarlos", reclaman "invertir en el bienestar de los españoles".