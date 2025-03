Vox critica "la falta de avances" en la construcción del futuro teatro de Aguilar de la Frontera (Córdoba)

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado este miércoles "la falta de avances en la construcción del futuro teatro de Aguilar de la Frontera, un proyecto presentado hace casi seis meses y del que, hasta el momento, no se tienen noticias ni constancia de que hayan comenzado las obras".

Tal y como ha indicado Vox en una nota, desde la ubicación prevista para el teatro, "en el espacio donde debería haberse demolido la antigua residencia para mayores", Saco ha señalado que "la obra cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros financiados por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, con una aportación adicional de 300.000 euros por parte de la Diputación de Córdoba dentro de sus planes provinciales".

Sin embargo, ha lamentado que, "a pesar de haber sido licitado, ninguna empresa ha mostrado interés en asumir el proyecto", por lo que, en su opinión, "cabe pensar que lo que se ha licitado no es de interés económico o no resulta atractivo para ninguna empresa. Nos cuesta entender que, con la situación económica actual, ninguna constructora quiera hacerse cargo de este proyecto salvo que las condiciones establecidas no sean las más adecuadas", ha manifestado.

Asimismo, el diputado de Vox ha remarcado que "no es la primera vez que un proyecto en Aguilar de la Frontera queda sin adjudicatario. Anteriormente, ya ocurrió con el Hostal Las Viñas, otra iniciativa que quedó sin empresa interesada en asumir su explotación".

Ante esta situación, Saco ha instado "tanto al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, gobernado con mayoría absoluta por IU bajo el mandato de la alcaldesa Carmen Flores, como a la Diputación de Córdoba a que revisen las condiciones de la licitación y tomen medidas urgentes para garantizar que el proyecto salga adelante".

"Les pedimos que retomen este proyecto, revisen la licitación y que, cuanto antes, se ponga en marcha esta infraestructura tan necesaria para la cultura de Aguilar de la Frontera", ha concluido Rafael Saco.