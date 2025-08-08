Vox critica "la falta de entoldados" en Córdoba, que "no es un lujo, es una necesidad"

CÓRDOBA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Marta León ha criticado "la falta de entoldados en numerosas calles de la ciudad, una situación que se repite año tras año a pesar de las continuas promesas del equipo de Gobierno del PP", y ha remarcado que "Córdoba es una ciudad con temperaturas extremas en verano, y la instalación de entoldados no es un lujo, es una necesidad".

Según ha indicado Vox en una nota, León ha lamentado que, "sin embargo, volvemos a encontrarnos en pleno mes de agosto con calles completamente desprotegidas frente al calor, y con zonas comerciales que ven cómo disminuyen sus ventas porque la gente simplemente no puede caminar por ellas".

Además, Marta León ha advertido de que "en aquellas zonas donde sí se han instalado entoldados muchos presentan un estado deficiente", pues "algunos están visiblemente deteriorados, rasgados o sucios, lo que da una imagen de abandono absoluto, aunque el equipo de Gobierno se empeñe en negarlo. El mantenimiento es tan importante como la instalación, y tampoco se está cumpliendo", ha remarcado.

Igualmente, León ha señalado que "ante la pregunta formulada por Vox en el Pleno, el concejal del PP Ruiz Madruga se limitó a afirmar que están trabajando para ampliar el plan de entoldado", una respuesta que la concejal de Vox ha calificado de "inaceptable y reiterativa".

"Siempre están trabajando, siempre están estudiando, pero los proyectos no se ejecutan, se retrasan eternamente o directamente se quedan en el limbo. Córdoba no necesita más excusas, necesita soluciones", ha sentenciado la concejal de Vox, que ha exigido al equipo de Gobierno que "asuma su responsabilidad y actúe de forma inmediata para ofrecer sombra y confort térmico a los cordobeses, y para proteger al pequeño comercio local que sufre especialmente las consecuencias del abandono institucional".