Vox critica que el "flirteo" de Cs en Andalucía con el PSOE que ha llevado el "golpe de estado de Cataluña a Moncloa"

Actualizado 20/12/2018 13:21:54 CET

Afirma que si la RTVA está blindada por el Estatuto, habrá que convertirla en algo que no sea "tan gravoso para los andaluces"

SEVILLA/MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha puesto en duda este jueves que Ciudadanos (Cs) sea un partido que "tenga clara" la idea de España y ha criticado duramente que se acerque al PSOE para buscar una investidura en Andalucía.

Para Abascal "con este PSOE no hay nada que pactar", en referencia al acercamiento de la formación de Albert Rivera a PSOE, al que Ciudadanos pide abstenerse para facilitar un Gobierno de cambio en Andalucía comandado por la derecha. En una entrevista con esRadio recogida por Europa Press, el dirigente de Vox ha subrayado que el PSOE es el partido que ha trasladado el "golpe de Estado separatista desde la Generalitat a la Moncloa".

Ha calificado de "mamarrachada" que Ciudadanos pueda pactar con los socialistas dejar en sus manos la Presidencia del Parlamento de Andalucía, a cambio de que apoyen o se abstengan ante una investidura de un Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

Abascal ha considerado que habrá que preguntarle a Cs si habrá finalmente gobierno del cambio en Andalucía, porque ese partido quiere hacer "una cosa que es rarísima: No está llegando a un acuerdo de investidura con el PP-A, sino que parece que está llegando a un acuerdo de gobierno y pretende que ese acuerdo de gobierno, para que ellos sean gobierno también y tengan consejeros, lo vote Vox, sin ni siquiera llamar a Vox para pedirle el voto, es más insultando a Vox sistemáticamente, llámandonos populistas".

Ha señalado que Vox no ha hablado en ningún caso de líneas rojas, sino que siempre han dicho que no van a ser un "obstáculo para el cambio, porque la prioridad en Andalucía es echar al PSOE y Vox va a estar a la altura de las circunstancias".

Asimismo, Abascal, que ha apuntado que no se les puede dar a los 400.000 andaluces que han votado a Vox "patadas" todos los días, ha indicado que su formación tiene que tener representación en la Mesa del Parlamento. "No queremos cargos en el Gobierno, pero sí que haya representaciónen la Mesa del Parlamento", ha apuntado.

En relación con un posible acuerdo entre PSOE-A y Cs, ha señalado que se trata de una "mamarrachada" y ha retado a Cs a presentarse ante los españoles como los que "han llegado a un acuerdo con el PSOE, aunque sea la abstención, que conduce a que no se levanten las alfombras en Andalucía, no se abran las ventanas y no se haga de verdad un auditoría sobre la corrupción".

El presidente de Vox ha recordado que para un cambio real en Andalucía son necesarios sus votos y que están dispuestos a aprobar el programa de gobierno de PP y Cs, a pesar de que el partido de Albert Rivera ni siquiera quiere sentarse a hablar con ellos.

Ha anunciado que este mismo jueves intentarán empezar las negociaciones formales con los populares de cara a la composición de la Mesa del Parlamento, tras un primer encuentro informal entre Juanma Moreno y Francisco Serrano.

PROPUESTAS SOBRE LA MESA

Ha indicado que Vox va a poner sobre la mesa sus propuestas de cambio, como supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, rebaja del tramo autonómico IRPF, eliminación de organismos superfluos, o el "desmontaje de Canal Sur", que si está blindado por el Estatuto de Autonomía, que se convierta en algo que no sea "tan gravoso para los andaluces": "Se puede dejar el programa de toros y el de Juan Y Medio", ironizaba Abascal.

También ha abogado por la derogación de las leyes de Memoria Histórica y de género, el fin de las ayudas a la inmigración ilegal y proteger al mundo rural, como la tauromaquía o la caza, "tan estigmatizados por un movimiento totalitario como el animalismo" ha denunciado. "Si algo ha demostrado Andalucía es que la mayoría nacional suma más por separado que en conjunto", ha asegurado.

De otro lado, preguntado en clave nacional por la proyección del partido, que vive un auge en las encuestas tras su irrupción en Andalucía, Abascal ha asegurado que está creciendo gracias a defender "el sentido común" y ofrecer un discurso "auténtico".

"El programa político que presentamos es mayoritario en España, porque defendemos el "sentido común", las cosas normales en las que está la mayoría de los españoles", ha asegurado. Según Abascal esa visión política es "ganadora" y la puede liderar Vox.

En este sentido, ha recalcado que el capital de su partido no son las siglas ni los nombres sino su defensa de España. "Los fulanismos y protagonismos no son tan importantes. La gente responde a un eslogan como Andalucía por España, hemos conseguido que otros partidos utilizasen las banderas", ha subrayado.