Vox critica la gestión económica del Gobierno municipal del PP en Palma del Río (Córdoba)

El diputado de Vox, Rafael Saco (centro), en su visita a Palma del Río. - VOX

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha visitado Palma del Río junto al coordinador local, Emilio García, y miembros del equipo local para continuar la campaña de recogida de firmas con la que el partido pide que se active el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para que Pedro Sánchez pueda ser "juzgado por traición", además de criticar "la gestión económica del Gobierno municipal del PP", al que han exigido "aclaraciones sobre una subvención de más de 95.000 euros".

Según ha informado Vox en una nota, García ha criticado "el incumplimiento de la regla de gasto" y ha responsabilizado de ello a la alcaldesa, pues "la mala gestión al frente del Ayuntamiento, incumpliendo la regla de gasto y su gasto sin control, ha hecho que las cuentas de Palma se encuentren intervenidas", ha afirmado. "Esto se traduce en menos inversión, más recortes e impuestos para las familias para poder compensar su incapacidad de gestión".

Por su parte, Saco ha señalado que "esa mala gestión del dinero de todos los palmeños se ve también en la falta de capacidad para aprovechar las ayudas que recibe Palma del Río". Como ejemplo, ha citado "una subvención provincial de más de 95.000 euros concedida para el mantenimiento de calles, la reparación, sustitución y colocación de señales y el repintado de marcas viales".

Según ha explicado el diputado provincial, "el Ayuntamiento solicitó una cantidad superior al coste real de la actuación y tuvo que devolver algo más de 11.000 euros. Además, la Diputación aprobó la semana pasada el inicio de un expediente para reclamar el reintegro del importe restante, más de 80.000 euros, por no ajustarse el cartel anunciador de la obra a las medidas exigidas en la documentación de la subvención", ha aclarado.

"En el colmo de los despropósitos, no han sido capaces ni su alcaldesa ni nadie en el Gobierno del PP de Palma del Río de hacer el cartel anunciador de la obra con las medidas que venían perfectamente descritas en la documentación de la subvención", ha lamentado Saco.

Por todo ello, Vox ha exigido a la alcaldesa que dé "explicaciones y resuelva de inmediato el expediente, cuyo inicio todavía no supone una resolución definitiva de reintegro". "Con el dinero público no se juega. Es el dinero de cada uno de los palmeños, que les cuesta ganarlo para que lo vayan tirando", ha apostillado Saco.