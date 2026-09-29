La Junta pone en valor la riqueza histórica y cultural de la provincia de Cádiz en las Jornadas Europeas de Patrimonio

Mercedes Colombo y Millán Alegre en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha presentado el programa de las Jornadas Europeas de Patrimonio, organizadas por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y que ofrecerán durante los meses de octubre y noviembre un amplio programa de actividades. Un total de 12 municipios de la provincia de Cádiz acogerán 14 propuestas, que se iniciarán el próximo 3 de octubre en Trebujena, finalizando en San Fernando el 7 de noviembre.

"Abrir al público el patrimonio para su divulgación es clave para que todos seamos conscientes de la necesidad de protegerlo, conservarlo y transmitirlo", ha afirmado Colombo durante la presentación, en la que ha estado acompañada del delegado territorial de Cultra, Patrimonio Histórico y Deporte en Cádiz, Millán Alegre.

Asimismo, según ha indicado la Junta en una nota, ha destacado la relevancia de estas jornadas, en las que año tras año Cádiz se vuelca para ofrecer una programación lo más completa y variada posible, dirigida a todo tipo de público con la finalidad de dar a conocer las singularidades del patrimonio, así como la labor de investigación, protección, conservación y difusión que realizan los profesionales en estas materias

El programa de esta edición, que se desarrolla bajo el lema 'Patrimonio en riesgo: revivir, resistir, reimaginar', pretende dar a conocer la riqueza patrimonial de la provincia y su importancia en el conjunto de Europa, a fin de promover la toma de conciencia sobre la necesidad de protegerlo, desde un punto de vista colectivo, como legado social y cultural, según ha explicado.

Así, las jornadas arrancarán el próximo 3 de octubre en Trebujena con la actividad 'La ciudad del mosto', una visita guiada por el municipio para descubrir sus orígenes, su historia que incluye alguna visita a sus bodegas, donde los participantes conocerán el proceso de elaboración de sus vinos y podrán degustar los tradicionales mostos de la localidad.

Por su parte, en Cádiz capital, el 4 de octubre, habrá una visita interactiva a la Casa del Obispo, donde los participantes podrán disfrutar de una experiencia participativa y accesible para todos los públicos. Además, el día 17 de octubre habrá una visita temática al Museo de Cádiz, actividad que pone en valor el carnaval como una de sus principales expresiones del patrimonio cultural inmaterial.

La localidad de Benalup-Casas Viejas celebrará el 9 de octubre una jornada de puertas abiertas del Centro de Interpretación 'Cádiz prehistórico María Lazarich', con el objetivo de acercar a los visitantes a la realidad de la Prehistoria gaditana, mientras que Chipiona acogerá el 10 de octubre una visita guiada a las instalaciones del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral 'El Camaleón', donde los participantes podrán conocer el conjunto histórico cultural que forman cada de los corrales de pesca de Chipiona.

En Jimena de la Frontera, el próximo 12 de octubre habrá una visita guiada a la Cueva de Laja Alta, encuadrada en el Día Europeo del Arte Rupestre, para descubrir uno de los enclaves más singulares del patrimonio rupestre de la provincia.

En la Sierra, la localidad de Benaocaz albergará el día 17 de octubre una visita al barrio nazarí, uno de los asentamientos medievales de origen musulmán mejor conservados de la Sierra de Cádiz, mientras que en la Janda, una visita a la Chanca de Conil el próximo 24 de octubre es otra de las actividades programadas. Ese mismo día Puerto Real presentará la iniciativa 'Patrimonio sensible: Noria de autrán', con un recorrido por el Parque del Amendral para conocer su historia y valor cultural.

Por su parte, Tarifa ofrecerá una visita guiada a Los Algarbes el día 25 de octubre, donde se podrá descubrir unos de los conjuntos funerarios más destacados de la provincia.

En Jerez de la Frontera, para el 30 de octubre, se ha organizado una actividad que denominada 'Oficio y Sabores del Marco' que propone una inmersión en la cultura vitivinícola del Marco de Jerez, poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial vinculado a la elaboración de los vinos de Jerez y al oficio tradicional de la tonelería.

Finalmente, en El Bosque, el 31 de octubre, habrá una visita guiada a Quesos El Bosqueño. Además, la localidad de San Fernando celebrará el 7 de noviembre una actividad denominada Cerro de los Mártires, donde los participantes podrán recorrer las tumbas conservadas en dicho centro.

Por su parte el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico también ha participado en estas Jornadas, con la actividad 'Entre mareas e historia: descubriendo el patrimonio en riesgo de Camposoto (San Fernando)', donde el día 17 de octubre hay programada una ruta guiada destinada a sensibilizar sobre la vulnerabilidad del patrimonio cultural frente a la dinámica litoral y los efectos del cambio climático. El itinerario recorrerá la playa de Camposoto y el sendero de la Punta del Boquerón.