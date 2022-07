Vox critica "el incumplimiento" del alcalde de Córdoba con la piscina del Camping

CÓRDOBA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado que los vecinos de la zona del camping en el Brillante "un verano más siguen sin piscina, un proyecto que Vox viene solicitando para poner en valor la piscina del camping desde el año 2020, un proyecto que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, no tiene en consideración".

Badanelli ha señalado a través de un comunicado que que "para VOX esto supone una falta de respeto a los vecinos de la zona. Un espacio, el antiguo camping, que además de tener una zona para acampar y caravanas, tiene una piscina que se debería poner en valor para atender la demanda de la zona".

La portavoz municipal, ha recordado que "desde hace dos años VOX vienen solicitando que se ponga en valor esta piscina para que los vecinos de Santa Rosa y Valdeolleros, que en su mayoría no tienen la suerte de disfrutar de piscinas comunitarias y mucho menos privadas, como sí sucede con los vecinos de El Brillante, pudieran disfrutar de este servicio en una época en la que es más que necesario poder combatir las altas temperaturas".

Badanelli, ha afeado que "el Gobierno municipal no tenga la más mínima intención de llevar a cabo este proyecto, ni tenga por tanto, la más mínima sensibilidad con los vecinos, haciendo oídos sordos al planteamiento que hizo Vox en 2020, 2021 y ahora de nuevo en 2022".

Por último, la portavoz de Vox en Córdoba ha apuntado que "Córdoba es una ciudad donde el mes de julio y agosto tiene temperaturas extremas, sobre todo olas de calor donde es imposible estar en la calle y hay que estar utilizando el aire acondicionado en una vivienda o bien en una piscina al aire libre".

"Desde luego nos parece inexplicable que Bellido no escuche este planteamiento del Grupo Municipal de VOX, que viene a dar respuesta a una reivindicación de los vecinos y a una necesidad, porque insisto, esto no es un lujo, es una necesidad. Tendrá que explicarle a los vecinos el señor Bellido porque gasta dinero en asesores, coordinadores y cosas superfluas y eliminables y no tiene ni tiempo ni dinero para poner a disposición de miles de familia una piscina para que puedan combatir el calor en la ciudad", ha concluido.