Vox critica a Moreno tras la dimisión de la consejera de Salud: "Sacrifica a quien haga falta con tal de no mancharse"

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha recordado que ya son tres los consejeros de Salud y Consumo que han dimitido en esta legislatura, tras el cese anunciado esta tarde de Rocío Hernández. En este contexto, ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "sacrifica a quien haga falta con tal de no mancharse él".

En una publicación en la red social X, consultada por Europa Press, Gavira ha rememorado que el primer consejero fue Jesús Aguirre, quien "nos encerraba a las seis de la tarde durante el covid y fue premiado con la presidencia del Parlamento".

Posteriormente, el cargo lo asumió Catalina García, a quien ha calificado de "incapaz en Sanidad", apuntando que "la cambiaron a Medio Ambiente". Además, ha añadido que "a la tercera, que parecía la vencida, la echan".

Por último, Gavira ha concluido afirmando que "el verdadero problema es la gestión del PP, y el problema se llama Juanma Moreno. Debe irse a su casa".