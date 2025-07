Vox critica que Moreno presuma de "más empleo" y crecimiento cuando casi 725.000 personas en Andalucía cobran el IMV

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presuma de "más empleo" y crecimiento en Andalucía cuando a casi 725.000 personas llega el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en esta comunidad.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha pronunciado así al hilo de que el Ingreso Mínimo Vital haya llegado en junio a 232.946 hogares en Andalucía donde viven 724.958 personas, según la última estadística publicada el lunes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En junio de 2025, hay 134.923 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,6%.

"Nos parece una vergüenza, porque a más Ingreso Mínimo Vital, pues peor nos van las cosas para los andaluces", ha indicado Manuel Gavira, quien ha añadido que Andalucía es la comunidad autónoma con "mayor índice de pobreza y exclusión social de toda España".

Ha planteado que "si cada vez hay más empleo en Andalucía, por qué cada vez se cobran más ayudas del Ingreso Mínimo Vital". Esto pasa, a su juicio, porque el empleo que "se crea es precario" y "más del 80% de los contratos que se hacen en España son temporales, parciales y, por supuesto, fijos discontinuos".

Según Gavira, mientras Andalucía sigue siendo la tierra de "la precariedad laboral, los salarios más bajos y donde los jóvenes cada vez tienen menos oportunidades", el que "entra ilegalmente" en España tiene "preferencia" en ayudas, empleo y vivienda.

Ha señalado que, de hecho, los 677 menores migrantes no acompañados que van a llegar a Andalucía por decisión del Gobierno central, además de los que ya están en la comunidad, "van a tener preferencia respecto a los jóvenes andaluces, hasta los 25 años, en las ayudas", algo que es "discriminatorio". "Estamos pagando a los de fuera lo que negamos a los de dentro", ha agregado Gavira, quien ha reprochado a Moreno que de lo único que se "queja" es de falta de financiación para atender a esos menores migrantes.

"Si hay financiación, a él no le importa ni el número ni las consecuencias", ha agregado Gavira, quien ha señalado que cada vez aumentan más los "delitos" cometidos por inmigrantes que han entrado de manera "ilegal" en Andalucía.

"Que primero se les den las ayudas a los andaluces que lo necesitan, a los que cobran el ingreso mínimo vital, a las familias que no llegan al final de mes, o a los jóvenes que no pueden acceder, porque no tienen preferencia, a una vivienda", ha expuesto.

"Tenemos un problema con la inmigración ilegal masiva y desordenada que estamos sufriendo, y las consecuencias no las paga Moreno, sino que las pagan los andaluces", ha añadido el portavoz de Vox, quien ha manifestado que quien entre "ilegalmente en España", se tiene que ir.

Ha manifestado que el PP y PSOE son los responsables de todo lo que está ocurriendo con la inmigración "ilegal": "Uno quiere financiación y los otros fomentar la regularización de cientos de miles de inmigrantes ilegales".