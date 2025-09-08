Vox critica un "nuevo maltrato" del Gobierno a la costa de Granada con el "cierre súbito" de la A-44 "durante meses"

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, ha denunciado públicamente la "última falta de respeto" del Gobierno de Pedro Sánchez a la Costa Tropical, en una nota de prensa en la que ha criticado un "nuevo maltrato" a la comarca con el corte desde este martes y "durante meses" de un tramo de la autovía A-44 por unas obras de reparación en el viaducto de Rules "sin avisar previamente a los ayuntamientos afectados ni a los empresarios y vecinos".

"Nadie pone en duda que se tengan que realizar estas obras para garantizar la seguridad, pero hay que informar con la suficiente antelación para que tantos los empresarios como los ciudadanos puedan adaptarse al corte de la principal vía de comunicación de la Costa granadina", ha lamentado en una nota de prensa este lunes el diputado de Vox.

Jacobo Robatto ha señalado que el viaducto de Rules "fue reparado hace diez años, bajo el Gobierno del PP, y que el sobrecoste acumulado desde su inauguración hace dos décadas es de, al menos, 104 millones de euros". De esta manera, el diputado de Vox ha exigido que esta intervención sea ya la definitiva "para no lastrar más el desarrollo de la costa".

Ha explicado que la campaña de subtropicales está en apogeo durante estos próximos meses y septiembre sigue siendo un mes en el que el turismo tiene incidencia en la comarca, por lo que ha exigido "que se cumplan los plazos previstos y que se pongan todos los medios para garantizar la seguridad de los vehículos que ahora tendrán que utilizar la N-323".

El diputado nacional de Vox ha precisado que, a este "cierre súbito" de la A-44, se suman otros agravios "como la paralización del desglosado 3 de la presa de Rules tras perder el Gobierno la financiación prevista a través de los fondos Next Generation o la negativa a estudiar la conexión ferroviaria del Puerto de Motril, el único de interés general del Estado que no cuenta con esta infraestructura".

"Es sorprendente observar cómo en la provincia de Granada cualquier obra se eterniza, sufre parones en su ejecución o se realiza de manera que tiene que ser reparada al poco de inaugurarse", ha apuntado Robatto, que ha adelantado que Vox estará vigilante para que se cumplan los plazos previstos y la A-44 pueda reabrir el 9 de diciembre, tal y como se ha anunciado.

"Desgraciadamente es una triste realidad que este Gobierno solo cuenta con los habitantes de la Costa Tropical para que sean ellos los que paguen el desglosado 3 de la presa de Rules por su incapacidad manifiesta", ha concluido.