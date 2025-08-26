Vox critica una "oleada de okupación" de viviendas en el centro de Loja (Granada) "por parte de inmigrantes ilegales"

LOJA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Loja (Granada), Jesús Lobato, ha denunciado "la oleada de okupación de viviendas por parte de inmigrantes ilegales de origen magrebí que está teniendo lugar en calles céntricas del municipio como la calle Monsálvez o la calle Valencia".

"Lamentablemente vemos cómo la inmigración ilegal sigue llevando la inseguridad a nuestras calles con un casco histórico cada vez más degradado por la okupación ilegal de viviendas", ha lamentado el concejal de Vox en un comunicado.

En este sentido, Lobato asevera que "al menos uno de estos okupas, en situación irregular en España y con orden de expulsión del país, tuvo participación en los altercados callejeros que tuvieron lugar el pasado mes de julio en las principales calles del municipio".

"Una situación 'límite' que está llevando a los propietarios a tapiar puertas y ventanas para intentar evitar la okupación de sus viviendas, ya que el 'modus operandi' que están empleando estos 'delincuentes' es el de escalar por la fachada para entrar en la vivienda, lo que está 'plenamente documentado' por los propios vecinos que han grabado estos asaltos a viviendas particulares", recoge el comunicado de Lobato.

Para Vox, esta situación es ya "insostenible" y, según señalan, la Guardia Civil ha tenido que intervenir hasta en dos ocasiones en las dos últimas semanas en la calle Monsálvez ante diferentes reyertas entre los mismos inmigrantes ilegales de las casas okupadas, "lo que se une a otro reciente conflicto protagonizado por inmigrantes ilegales de origen magrebí en el barrio del Puente, donde existe otro importante foco de okupación ilegal de viviendas".

"Los vecinos nos hablan directamente del miedo que están pasando por esta situación, con peleas continuas donde vuelan los adoquines por las calles y un clima de inseguridad cada vez más asfixiante", ha remarcado Lobato.

INICIATIVAS

El portavoz de Vox, que ya ha adelantado que llevará próximamente este asunto al pleno del Ayuntamiento, ha pedido al alcalde "una reacción inmediata para convertir la lucha contra la okupación de viviendas y la inmigración ilegal uno de los pilares de la gestión municipal".

En este sentido, Lobato lamenta que "el alcalde de Loja, el señor Camacho, sólo aparece cuando estos hechos saltan a la opinión pública, pero en la gestión del día a día la política del PP es la de priorizar las ayudas sociales a los inmigrantes antes que a los propios lojeños".

En este sentido, el portavoz local de Vox ha instado al alcalde a, por un lado, hacer cumplir las mociones presentadas por Vox para facilitar la rehabilitación de viviendas en el casco histórico y, por otro, "parar la degradación de Loja provocada por la inmigración ilegal".