Vox critica "prisas" del Gobierno por aprobar los decretos de vivienda, que provocarán "brecha social"

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, este jueves en el Pleno del Parlamento - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha criticado este jueves los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que se someterán mañana a debate en el Congreso de los Diputados "con prisas" y "fruto de una pancarta de la extrema izquierda".

Durante su debate con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Cortés ha manifestado que se trata de dos decretos que se hacen con "una mano, mientras con la otra sujetan una pancarta".

El contenido, según ha señalado, tiene unas consecuencias "claras" que se "sufrirán" en Andalucía: "Aumento del precio del alquiler, aumento del precio de la vivienda y muchos más requisitos para alquilar una vivienda".

A su juicio, los propietarios, ante "el miedo y la incertidumbre" que se genera están pidiendo más dinero, más garantías, avales financieros o seguros de impago.

En definitiva, según ha señalado, se genera que "la brecha social sea cada vez mayor", porque "solamente tienen acceso a esos alquileres los que tienen nóminas más altas", mientras que los españoles y los andaluces que disponen de los salarios más bajos se quedarán fuera del mercado del alquiler.

También ha explicado que "es imposible analizar el problema de la vivienda en España, si no tenemos en cuenta la variable de la inmigración".

Una inmigración que, según ha explicado Cortés, es "poco cualificada", por lo que "tiene salarios bajos", y "su aporte al estado del bienestar, por desgracia, es pequeño". Sin embargo, según ha dicho, "tienen acceso prioritario a la vivienda, a las ayudas sociales, a las guarderías, por no hablar del acceso a la sanidad, y a la educación universal".

Frente a esta situación, Cortés ha asegurado que desde Andalucía --donde PP-A y Vox tienen un pacto de gobierno-- "vamos a hacer todo lo posible" para "revertir todas las políticas del Gobierno de la nación". A la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, le ha dicho que "su modelo ha fracasado y aquí en Andalucía seremos un bastión".

Según ha denunciado, durante años, "la única empresa viable en Andalucía era servir al PSOE", una época en la que "la transparencia, el mérito y la capacidad brillaban por su ausencia". En la Andalucía socialista, según ha dicho, "mientras unos disfrutaban de la fiesta, los otros la pagaban".