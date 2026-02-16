Vox critica que Sánchez "bloquee inversiones" para garantizar el regadío "mientras destina fondos a Marruecos"

Rodrigo Alonso, en el centro de la imagen en Almuñécar (Granada), durante la comparecencia informativa de Vox - VOX

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Vox ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "bloquee inversiones" para garantizar el regadío en Andalucía "mientras destina fondos a Marruecos". Ha sido en una comparecencia informativa en Almuñécar, en la costa de Granada, en que ha denunciado públicamente que no se hayan terminado las obras del desglosado 3 de la presa de Rules.

Todo ello, ha mantenido Vox en una nota de prensa, "por la negativa del Gobierno de Sánchez a conceder el 80 por ciento de la financiación" de unas obras para terminar la infraestructura las cuales, según ha añadido la formación de Santiago Abascal, "son urgentes para garantizar el regadío en Granada, Almería y Málaga".

El contexto es que la presa de Rules se encuentra al 90 por ciento de su capacidad, pero la falta de infraestructuras obliga a verter agua al mar. Vox ha denunciado en este sentido que los desglosados necesarios para el regadío en la costa granadina "están sin hacerse desde el año 2004" y ha responsabilizado de ello al PP y al PSOE "al haber pasado ambos" por el Gobierno de España y por el de la Junta de Andalucía.

"Todo el mundo debe conocer que el desglosado 3 estaba financiado con fondos europeos y, por culpa de la negligencia de Pedro Sánchez, por no haber hecho esa obra, los ha tenido que devolver", ha manifestado a los periodistas el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía y portavoz nacional de la formación para Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso.

Asimismo, Vox ha expresado su discrepancia con que el Gobierno de Sánchez "vuelva a negar la financiación del 80 por ciento del desglosado 3 a los regantes de la costa granadina, mientras que acuerda con Marruecos financiar las desaladoras y las obras de interconexión de cuencas para los regantes marroquíes". "La política de agua del PP y del PSOE es la misma. Negar el agua a quién le falta", ha lamentado Alonso.

Por su parte, Vox trabaja y hará todo lo posible para mejorar y hacer nuevas infraestructuras en España. "Las canalizaciones de Rules ya estarían terminadas y los regantes aprovechando el agua en lugar de ver cómo, teniendo necesidad, se tira al mar", ha señalado el portavoz.

Para concluir, Alonso ha subrayado que Vox pretende que las cuencas estén "perfectamente interconectadas para poder llevar el agua de donde sobre a donde falte".