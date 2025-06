Vox: La cumbre de la ONU reflejará el "negocio" de PP y PSOE, "Agenda 2030, fanatismo climático e inmigración ilegal"

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este lunes, coincidiendo con el inicio de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU que se celebra en Sevilla, que esta cumbre "acabará con un nuevo reparto de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a chiringuitos de la Agenda 2030, que pagaremos todos los españoles" y que no servirá más que para que "dejemos de hablar de lo realmente importante que es la corrupción" del PSOE.

En un comunicado, Gavira ha explicado que esta cumbre de la ONU no servirá más que para evidenciar cuál es "el negocio que comparten populares y socialistas", asegurando que "el negocio en el siglo XXI es el que marca el fanatismo del clima, como si China no contaminase; el negocio de la emigración ilegal, como si detrás de las mafias no estuviesen magnates multimillonarios; todo lo relacionado con el género y con el mundo 'woke', y el negocio de la malvada Agenda 2030".

Tras exponer que la Unión Europea y sus estados miembros, entre ellos España, son ya el mayor proveedor global de ayuda oficial al desarrollo, representando el 42% global, ha indicado que "ni un solo euro de los españoles debe ir a otro bolsillo que no sea el de los propios españoles", especialmente en un contexto como el actual en el que millones de familias españolas "no llegan a fin de mes, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda y la tasa de paro es la más alta de la OCDE".

En sentido, Manuel Gavira ha denunciado cómo "mientras la UE y Sánchez regalan desaladoras de última generación a Marruecos, nuestro campo muere por la sequía", por lo que ha hecho un llamamiento para "dejar de financiar la ideología de género y el fanatismo climático en regímenes extranjeros corruptos donde ni siquiera se garantiza el respeto a la mujer ni a los niños".

Sobre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Gavira ha considerado que es el "anfitrión de honor de una conferencia que reimpulsará todas las políticas de PP y PSOE que están arruinando a las familias españolas, a nuestro mundo rural y a nuestra industria", mientras con su "corazón 'asín de ancho' antepone a los menas y permite la tala masiva de olivos".