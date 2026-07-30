Vox defiende las medidas de apoyo a la natalidad del pacto de Gobierno andaluz ante el reto demográfico

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Paula Badanelli (en el centro). - VOX

CABRA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Paula Badanelli, ha defendido este jueves las medidas de apoyo a la natalidad del pacto del Gobierno andaluz para hacer frente al reto demográfico en poblaciones como Cabra, donde ha mostrado su "preocupación por la pérdida continuada de población que registra junto a otras poblaciones de la provincia, una tendencia que podría situar al municipio por debajo de los 20.000 habitantes si no se adoptan políticas decididas que favorezcan la natalidad, la conciliación y el arraigo de las familias".

En una nota, Badanelli ha recordado que "el reto demográfico constituye uno de los grandes desafíos de Andalucía" y ha destacado que "el nuevo Gobierno andaluz de coalición, con la participación decisiva de Vox, ha situado el apoyo a la familia entre sus prioridades". "Durante demasiado tiempo se ha dado la espalda a las familias, pero hoy Andalucía ha cambiado el rumbo y ya está impulsando medidas reales para que tener hijos no sea una penalización económica", ha señalado.

La parlamentaria autonómica ha destacado que "el acuerdo de Gobierno para Andalucía incorpora iniciativas como la gratuidad progresiva de la Educación Infantil de cero a tres años, el refuerzo de las ayudas a las familias, el incremento del apoyo a las familias numerosas, el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, el acceso a la vivienda para facilitar la emancipación de los jóvenes y una política orientada a favorecer que quienes desean formar una familia puedan hacerlo con mayores garantías".

"El invierno demográfico no se combate con declaraciones de intenciones, sino apoyando a quienes sostienen el futuro de la sociedad: las familias", ha enfatizado, para resaltar que "allí donde gobierna Vox, la familia ha dejado de ser un discurso para convertirse en una prioridad política".

Para Badanelli, "municipios como Cabra necesitan que estas políticas tengan un reflejo directo sobre el territorio, favoreciendo que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida sin verse obligados a abandonar su ciudad por falta de oportunidades".

"Si queremos que Cabra y otros municipios que pierden población sigan creciendo y no continúen con esta tendencia, debemos apostar por la natalidad, por la conciliación, por el empleo y por facilitar el acceso a la vivienda", ha planteado, para remarcar que "ese es el camino para garantizar el relevo generacional y el futuro de los municipios".