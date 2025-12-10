Vox denuncia que los "acosadores, malversadores y gente que practica la corrupción" están en PSOE y PP: "Son lo mismo"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 10 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos p - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha advertido este miércoles de que, de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2026, van a trasladar a los andaluces un mensaje "claro" de que en esta comunidad "no queremos ni acosadores, ni malversadores, ni gente que practica la corrupción" y que en estos momentos "están" en el PSOE y en el PP, que "son lo mismo".

'Caso Salazar', la situación del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP) o la del secretario local del PSOE de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, todos ellos afectados por denuncias de presunto acoso sexual, son algunos de los casos a los que se ha referido Manuel Gavira.

"Al final, los puntos violetas donde tienen que estar es en la sede del PSOE", según ha indicado Manuel Gavira, quien ha denunciado como se ha pretendido "tapar" el 'caso Salazar' (las denuncias de trabajadoras por presunto acoso sexual contra el que fuera asesor de las Presidencia del Gobierno Francisco Salazar). "Para que nadie tenga duda, el 'caso Salazar' y el caso Antonio Navarro es el caso Montero", ha señalado el portavoz de Vox.

Ha manifestado que el PSOE es un "campo de minas para las mujeres; mujeres socialistas acosadas por sus propios compañeros" y eso también es "violencia machista".

"Salazar acosaba, (Pedro) Sánchez y (María Jesús) Montero lo sabían y el PSOE lo ocultó, y además piden a las víctimas que no denuncien; socialismo puro y duro", ha indicado el portavoz de Vox, para quien la "marca del PSOE" siempre había sido "corrupción, enchufismo y prostitución" y ahora hay que añadir "el acoso a las propias mujeres socialistas".

Ha señalado además que Salazar "no solo ha cometido estos actos de acoso", sino que Vox también lo llegó a denunciar "por cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras trabajaba y desempeñaba su labor en Ferraz y en Moncloa". "Al final, el señor Salazar es un acosador y encima ha participado en una malversación de caudales públicos", ha apuntado.

Ante estos hechos, según Gavira, la secretaria general del PSOE-A, candidata a la Presidencia de la Junta y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, "no puede dirigirse a los andaluces para dar lecciones absolutamente de nada" y está "absolutamente inhabilitada para poder presentarse a las próximas elecciones" andaluzas.

Ha agregado que además "debería dimitir como vicepresidenta del Gobierno de España".

Asimismo, Manuel Gavira se ha referido a los "casos" que afectan también al PP, como lo que está ocurriendo con el alcalde de Algeciras, afectado por denuncias de presunto acoso sexual a mujeres; el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), "que contrató a una amiga íntima" como asesora del ayuntamiento, y el "escándalo de corrupción" en la Diputación de Almería bajo el mandato del PP.

"Cada día que pasa conocemos más empresas vinculadas a ese escándalo de corrupción del PP y cómo esas mismas empresas, además, tienen vinculación con la Junta de Andalucía de (Juanma) Moreno Bonilla", ha añadido Manuel Gavira.

Sobre el hecho de que el PSOE haya presentado una denuncia en el Tribunal Supremo contra Landaluce por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, Gavira ha indicado que dicho órgano judicial "analice y valore" los hechos y si "condena" alcalde de Algeciras, que "entre en la cárcel y la llave que se tire al mar".

"Lo mismo que hacen los del PSOE, lo hacen los del PP y eso es lo que nosotros venimos diciendo en este Parlamento desde que estamos hace más de siete años y los últimos casos y hechos vienen a darnos la razón", ha indicado Gavira, para quien hay que "confiar en la justicia en todos los casos".