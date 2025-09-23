Vox denuncia que "la falta de información sobre las excepciones" a la ZBE "genera confusión" entre vecinos de Granada

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha reprochado al equipo de gobierno local, del PP, "la confusión que está generando" entre los granadinos la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y "la falta de información sobre las situaciones sujetas a excepciones que no conllevarán multas al acceder en coche a la capital".

En una nota de prensa, la viceportavoz de Vox, Mónica Rodríguez Gallego, ha registrado una pregunta para contestación verbal en el pleno ordinario de septiembre en la que pide "conocer qué está haciendo el Ayuntamiento para anunciar las denominadas 'listas blancas' de la ZBE incluidas en los anexos de la ordenanza integral de la movilidad sostenible en la que se especifican las circunstancias en las que no se sancionará a los vehículos a partir del 1 de octubre".

Desde Vox han explicado que en las últimas semanas "el área de Movilidad ha emitido permisos para aquellos vehículos que necesiten acceder a Granada para ir a centros sanitarios, a cuidar a una persona dependiente, a los juzgados, a parking públicos o a citas en talleres de automoción, entre otras excepciones, pero por la inquietud que nos trasladan los vecinos, está claro que no se ofrece la debida información y puede derivar en un caos preocupante".

"Volvemos a insistir, Vox está en contra de la ZBE al ser una imposición ideológica del PP y del PSOE que hace la vida más difícil y costosa a las familias y a los trabajadores, y de ahí que hayamos presentado un recurso contra la ordenanza integral de la movilidad sostenible para defender el derecho a la libertad de movimiento de todos granadinos", ha insistido Rodríguez Gallego.