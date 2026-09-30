Vox denuncia "farsa" del Gobierno "mafioso" con decretos de vivienda: "Debería tomar nota de las medidas" de la Junta

El portavoz de Vox, Javier Cortés, durante la rueda de prensa previa al Pleno del Parlamento andaluz. A 30 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha denunciado este miércoles la "farsa" del Gobierno central con los dos decretos de vivienda aprobados ayer en el Consejo de Ministros y ha considerado que "debería tomar nota" de las medidas que va a impulsar el Ejecutivo andaluz de coalición.

En rueda de prensa, Cortés ha criticado la aprobación de dos decretos por parte de un Gobierno "mafioso más preocupado de sus corruptelas y de sus vicios que por ayudar a la gente que realmente lo necesita".

"Ocho años de gobiernos en los que han entrado ocho millones de inmigrantes en España y que lo ha colapsado todo, y cualquier análisis que se haga en España sobre la vivienda y no tenga en cuenta la inmigración es una farsa y una mentira", ha manifestado el portavoz de Vox.

Un Ejecutivo nacional, según ha dicho, que se ha dedicado a "proteger al okupa y que sólo ha construido en ocho años la friolera de 800 viviendas públicas, precisamente donde nadie las quiere y que podrían acoger a los 800 inmigrantes que entran por Barajas una simple tarde".

"Ocho años en los que se ha priorizado a Mohammed antes que a Maricarmen y ahora nos viene con dos decretos que son fruto de las pancartas de la extrema izquierda en Sol", ha señalado Javier Cortés.

Se ha mostrado convencido de que, con los dos decretos aprobados ayer, el Gobierno central lo que está haciendo es trasladar el problema de los desahucios "a los propietarios personales, pequeños propietarios, y no a los fondos buitre".

"Van a subir los precios del alquiler porque va a haber menos vivienda en el mercado y los requisitos para alquilar esas viviendas van a ser mucho más exigentes porque los propietarios de las viviendas van a tener miedo; el miedo y la incertidumbre que genera este Gobierno", ha agregado.

Para Cortés, lo que debería hacer el Ejecutivo nacional es "tomar nota" de las medidas que va a poner en marcha el Gobierno andaluz en materia de vivienda, fruto del pacto entre PP-A y Vox.

"En solo cuatro años, hemos pactado construir 20.000 viviendas para los andaluces", según ha señalado el portavoz de Vox, quien se ha referido a las rebajas fiscales que se van a incluir en los Presupuestos de la comunidad para 2027 para facilitar el acceso a la vivienda y de las que se van a "beneficiar" 147.000 andaluces

"Así es como se trabaja a favor de la vivienda y a favor de los andaluces más humildes", según ha señalado Cortés, quien ha insistido en denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "priorizado a los inmigrantes en esas viviendas públicas antes que a los españoles, con la figura del arraigo".