Vox denuncia que el plan de Junta para reducir listas de espera quirúrgicas destina 166 millones a "cambio de sexo"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 3 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España).

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha advertido este miércoles de que el plan de la Junta para reducir las listas de espera quirúrgica del SAS a través de la sanidad privada "no va a funcionar porque es un plan ideológico", como demuestra el hecho que de los 533 millones de euros con los que está dotado, 166 millones se destinan a 3.400 operaciones "de cambio de sexo, que salen a 50.000 euros cada una", cuando su precio ronda entre "20.000 y 30.000 euros".

"La trampa está en la ideología", ha añadido Gavira en rueda de prensa en el Parlamento, donde también ha tildado de "birria" el plan de verano del SAS, que ha vuelto a traer "reducciones en los hospitales, que todos los andaluces hemos notado; falta de profesionales; poblaciones que duplican, triplican y cuatriplican su población y los profesionales cada vez son menos que incluso en la época de invierno y unos servicios de urgencias hasta arriba".

Para el portavoz de Vox, el plan de verano del SAS no ha funcionado, como "tampoco ha funcionado su plan con los residentes", ya que "las condiciones que les ofrece no son buenas, a pesar de la falta que hacen en Andalucía los profesionales sanitarios" y para los que "la precariedad y los salarios bajos están a la orden del día".

Según el Gavira, el problema de la atención sanitaria pública en Andalucía radica en que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "gestiona y contrata en el SAS de la misma manera que lo hacían los socialistas", de manera que "los andaluces y los profesionales de la atención sanitaria siguen manifestándose y concentrándose en la calle" para protestar.

"Si haces lo mismo que los socialistas, te va a pasar lo mismo que le pasaba a los socialistas, que la gente no va a estar contenta", ha apostillado.

El portavoz de Vox ha advertido también de "la letra pequeña que viene en ese acuerdo marco", en cuyas condiciones de contratación de asistencia sanitaria complementaria para los usuarios del Servicio Andaluz de Salud se señala que también se podrán realizar estas operaciones quirúrgicas a andaluces en centros sanitarios de "provincias limítrofes pertenecientes a otras comunidades autónomas".

En este sentido, ha acusado a Moreno de que "se va a llevar a pacientes andaluces fuera de Andalucía con el dinero de los impuestos de los andaluces", con lo que "no va a crear riqueza ni siquiera en Andalucía".

"La incapacidad de Moreno Bonilla para gestionar lo público en Andalucía ya está fuera de toda duda", ha asegurado Gavira, para quien esto no "lo puede hacer un presidente andaluz si verdaderamente quiere Andalucía, cosa que también dudamos".