Vox denuncia que el PP-A, que "prometió regeneración", reproduce el modelo de "corrupción" del PSOE-A "pieza por pieza"

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este martes que el PP-A, que "prometió regeneración" en Andalucía tras décadas de gobiernos socialistas, ya reproduce el modelo de "corrupción" del PSOE-A, "pieza por pieza".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento, Ricardo López Olea, ha manifestado que, aunque el Partido Popular "ponga el grito en el cielo" por la "corrupción" en el PSOE y haga "manifestaciones con DJ, lo que estamos viendo ahora en Andalucía con los contratos del SAS y con la trama de las mascarillas en Almería, confirma una verdad que es incómoda para ellos, que es que el PSOE puede tener a su Ábalos y a su Koldo, pero el PP andaluz está creando o generando su propios 'ábalos' y 'koldos' en esta tierra".

Ha indicado que el PP llegó al Gobierno andaluz "prometiendo a esta tierra regeneración y la realidad es exactamente la contraria, y lo que nos estamos encontrando ahora causa estupor porque están reproduciendo el modelo del PSOE pieza por pieza".

Ha manifestado que el PP-A tenía a su "koldo, en versión andaluza" en la Diputación de Almería. "Una diputación gobernada por el Partido Popular, cuya cúpula está siendo investigada por la UCO, con una trama que incluye comisiones, contratos de emergencia intermediarios, pitufeo y blanqueo", ha agregado.

Para López Olea, "de las lechugas y las chistorras del PSOE hemos pasado a los dientes y las caries del PP en su corralito naranjito".

"Pero el fondo es absolutamente el mismo, corrupción blindada por un sistema bipartidista que nunca se depura", ha añadido.

Ha añadido que cuando "el PSOE habla de corrupción del PP o el PP habla de corrupción de Ábalos, solo vemos hipocresía en unos y otros, y este es el sistema que ambos partidos han construido juntos".