Vox destaca que ha hecho posible el cambio y avisa a Moreno de que le exigirán "firmeza y contundencia"

Publicado 16/01/2019 17:53:01 CET

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Francisco Serrano, ha destacado este miércoles, después de que el 'popular' Juanma Moreno haya sido investido presidente de la Junta de la XI Legislatura, que los votos de su formación política han hecho posible el cambio y "sin exigir estar en pactos de gobierno", a la par que ha advertido al flamante jefe del Ejecutivo andaluz que le exigirán "firmeza y contundencia" para "levantar alfombras" en San Telmo.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del salón de Plenos nada más terminar la votación de la investidura, Serrano ha incidido en que se trata de "otro día histórico importantísimo en Andalucía", y que con la investidura de Moreno "se ha materializado el cambio que pidieron los andaluces en las urnas el 2D".

Así, ha explicado que el discurso de Moreno les ha parecido bien en unos sentidos, aunque en otros "lo hemos visto carentes de algunas cuestiones fundamentales para nosotros, que seguiremos reclamando y haciendo oposición para que salgan adelante".

"Vamos a exigir firmeza y contundencia en cuestiones que afectan a levantar las alfombras y abrir las ventanas de la Junta para que se pueda romper la red clientelar creada por el PSOE-A en estos 40 años", ha señalado Serrano, quien ha afeado a los socialistas que "se han creído que el cortijo de Andalucía era suyo".

Vox será especialmente contundente en reclamar terminar con "la red clientelar" y reducir costes y cargos públicos en la Junta. "Y exigiremos que se cumplan las medidas del pacto que firmamos con el PP, que son buenas para los intereses de los andaluces, para que no se quede en mera declaración programática", ha añadido.

Y así, entendiendo que cuentan con doce diputados de los 109 del arco parlamentario, Vox no renunciará a sus propuestas relativas a política social "y sobre todo en materia ideológica de género". En este sentido, Serrano ha insistido en que su partido está "en contra de todo tipo de violencia, en contra del maltrato" y que defiende "la igualdad", si bien ha criticado que "la izquierda está instalada en prejuicios y contradicciones, y no se entera o no se quiere enterar".

"Está claro que Susana Díaz, por el ruido que hay fuera provocado por asociaciones subvencionadas que nada tienen que ver muchas veces con la defensa de mujeres maltratadas, no se ha enterado de lo que somos", ha considerado el cargo de Vox, que ha reprochado a la secretaria general del PSOE-A que "sigue instalada en que Vox es extrema derecha, quizás porque ellos han querido situarse en la extrema izquierda".

Así, sobre la familia, ha dicho que Vox defiende "una familia preferente que no es exclusiva ni excluyente, los que lo son es la extrema izquierda", y respecto a los inmigrantes ha replicado a Susana Díaz, citando a San Mateo, "muchos serán los llamados y pocos los escogidos" y asegurando que quieren "también lo mejor para los inmigrantes porque también se merecen un futuro mejor y otra dignidad, como también ocurre con las mujeres que sufren maltrato".

Por último, preguntado por la relación de Vox y Cs, Serrano ha confiado en que gracias a la convivencia en el Parlamento "nos iremos conociendo poco a poco para que se den cuenta de que somos un partido constitucionalista y democrático con el que se puede hablar y abierto al diálogo".