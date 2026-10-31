Vox destaca "impronta" en las cuentas andaluzas y subraya el aumento en un 22% en el presupuesto de vivienda

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira, al inicio del Pleno del Parlamento andaluz. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

VOX ha destacado que "su impronta está presente" en los Presupuestos de Andalucía para 2027, con medidas de desregulación administrativa, rebajas fiscales, un incremento del 22% del presupuesto de vivienda y cambios en las políticas de inmigración.

Según ha informado la formación en una nota de prensa, la desregulación se incorpora "de forma transversal" a todas las consejerías, con el objetivo, según ha defendido, de evitar que las trabas administrativas frenen la iniciativa económica y la creación de empleo.

En materia fiscal, Vox ha anunciado una reducción del IRPF del 0,25% para rentas de hasta 60.000 euros, que, según sus cálculos, beneficiará a 4,7 millones de andaluces a partir de enero. A su juicio, esta rebaja se incrementaría progresivamente durante la legislatura hasta alcanzar el 1%.

Asimismo, ha destacado una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones para las herencias de la vivienda habitual de un hermano, con un ahorro estimado por la formación de 34 millones de euros.

A estas medidas se suma una nueva deducción autonómica del IRPF para gastos en gafas graduadas, lentillas y líquidos de limpieza de los hijos, que permitirá deducir el 15% de las cantidades abonadas, con un máximo de 150 euros. Vox ha estimado que beneficiará a unos 245.000 padres.

VIVIENDA

En materia de vivienda, la formación que lidera Santiago Abascal ha resaltado un incremento presupuestario del 22%, con 172,3 millones de euros más que en 2026, destinado, entre otros objetivos, a impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas, cuya asignación priorizará a personas con un vínculo o arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

Vox también ha señalado que el tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) bajará del 7% al 6,75% en 2027, una reducción que, según sus estimaciones, permitirá ahorrar 52,3 millones de euros a unas 138.000 personas.

Además, ha añadido que se ampliarán los límites de valor de las viviendas para acceder a tipos reducidos del impuesto. En las adquisiciones de vivienda habitual, el umbral para aplicar el tipo del 6% aumentará de 150.000 a 200.000 euros.

Según ha detallado Vox, el tipo reducido del 3,5% se extenderá también a viviendas de hasta 200.000 euros para menores de 35 años, víctimas de violencia doméstica, víctimas del terrorismo y adquisiciones en municipios despoblados, mientras que el límite se elevará de 250.000 a 300.000 euros para familias numerosas y personas con discapacidad. El ahorro estimado por Vox para estas medidas asciende a 38,4 millones de euros.

Asimismo, la formación ha añadido que se ampliarán, en los mismos términos, los límites para la aplicación de los tipos general y reducido del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

El paquete incluye además una nueva línea de crédito para financiar durante diez años el pago del ITP, dirigida a familias numerosas, menores de 35 años, personas con discapacidad y compradores de vivienda en municipios en riesgo de despoblación.

Para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, el partido ha contemplado 50 millones de euros en nuevas ayudas a la compra de vivienda protegida y el Programa Primera Vivienda Joven, que incluirá ayudas directas al alquiler, avales públicos para la adquisición de la primera vivienda y reservas específicas de vivienda protegida, tanto en alquiler como en propiedad, para menores de 35 años. A ello se suma una línea de 25 millones de euros para ayudas al alquiler con opción a compra para este colectivo.

INMIGRACIÓN

En materia migratoria, Vox ha asegurado que Andalucía no destinará en 2027 fondos públicos a la apertura de nuevas plazas para menores extranjeros no acompañados (MENA) y ha defendido que la comunidad se opondrá por vías legales, jurídicas y políticas a nuevos repartos de menores entre autonomías.

La formación también ha anunciado un refuerzo de las pruebas para determinar la edad de las personas que entran irregularmente en Andalucía, mediante una partida específica en el presupuesto de Sanidad para que los servicios de urgencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) realicen estos controles con garantías.

Por último, Vox ha indicado que se reducirá la financiación destinada a cooperación internacional y que los fondos se dirigirán a promover planes de retorno de menores no acompañados a sus países de origen para reunirse con sus familias. Las medidas y estimaciones económicas recogidas en la nota corresponden a los datos y valoraciones difundidos por la propia formación.