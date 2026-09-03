Vox destaca la "respuesta masiva" de Córdoba y su provincia "en defensa de Ceuta y de la unidad de España"

Concentración en defensa de Ceuta. - VOX

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Córdoba ha destacado la "respuesta masiva" de los cordobeses a las concentraciones celebradas este pasado miércoles, 2 de septiembre, en apoyo al pueblo ceutí, que llevaron "a miles de personas a salir a las calles tanto en la capital como en numerosos municipios de la provincia para mostrar su respaldo a Ceuta y reivindicar la defensa de la soberanía y de la integridad territorial de España".

Según ha indicado Vox en una nota, en Córdoba capital, la movilización "desbordó la calle Capitulares y se extendió por las vías aledañas". De hecho, la Policía Local cifró "en alrededor de 30.000 las personas que participaron en la concentración, convirtiendo la convocatoria cordobesa en una de las muestras de apoyo más multitudinarias de la jornada".

La presidenta provincial de Vox Córdoba y diputada autonómica, Paula Badanelli, ha agradecido especialmente la respuesta de los cordobeses. "Miles de personas se han congregado frente al Ayuntamiento y en las calles aledañas para defender a Ceuta, para defender España y para demostrar que los españoles no van a permanecer callados", ha señalado.

Badanelli ha asegurado que la movilización supone también "una respuesta" frente a la política del Gobierno de Pedro Sánchez. "Córdoba ha demostrado que está con Ceuta y que está dispuesta a defender España frente a Pedro Sánchez. Es un traidor que ha abandonado a los españoles cuando más necesitaban la defensa de su Gobierno", ha afirmado.

Por su parte, el diputado nacional por Córdoba, José Ramírez del Río, ha subrayado que "Córdoba y toda España se han volcado con Ceuta" y ha sostenido que la Ciudad Autónoma "ha sufrido una invasión por parte del Estado marroquí". Además, ha acusado además al Ejecutivo central de haber "colaborado en esa invasión" y de haberse dedicado "a apoyar a los invasores y a disculparlos de todas las maneras posibles", reclamando una política de defensa de las fronteras nacionales y de respaldo a los ceutíes.

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha destacado también la dimensión de la respuesta ciudadana en la capital. "Ayer Córdoba habló con una sola voz. Miles de cordobeses salieron a la calle para decirles a nuestros compatriotas de Ceuta que no están solos y que desde esta ciudad vamos a defender siempre la unidad de España, nuestras fronteras y nuestra soberanía", ha afirmado.

León ha añadido que "la imagen de Capitulares y de las calles del centro completamente llenas demuestra que existe una sociedad que quiere ser escuchada y que exige firmeza a las instituciones". "Desde Vox vamos a seguir defendiendo en el Ayuntamiento y en todas las instituciones que Ceuta es España y que defender a los ceutíes es defender a todos los españoles", ha concluido la portavoz municipal.

Vox ha destacado que la movilización no se limitó a la capital, sino que miles de personas salieron también a las calles en numerosos municipios de la provincia, convirtiendo la jornada del 2 de septiembre en "una muestra de respaldo a Ceuta desde distintos puntos de la geografía cordobesa".

Entre las cifras de asistencia recopiladas por Vox destacan Córdoba capital, con "alrededor de 30.000 personas, según la Policía Local", mientras que Lucena contó con 800 personas; Palma del Río, 500 personas; Fuente Obejuna, 200; Peñarroya-Pueblonuevo, 200 personas; Moriles, unas 200; Villafranca de Córdoba, 150 personas; Hinojosa del Duque, unas 150; Belalcázar, cerca de 130 personas; Torrecampo, unas 120; Nueva Carteya, 100; El Viso, 100; Pozoblanco, 500; y, por último, Puente Genil, con unas 2.000 personas, según los datos de Vox.

A estas localidades se sumaron concentraciones y actos de respaldo en otros puntos de la provincia, demostrando que el apoyo al pueblo ceutí se extendió de norte a sur de Córdoba. Así las cosas, Vox Córdoba ha agradecido "a todos los ciudadanos que participaron en las movilizaciones su compromiso y ha reiterado que continuará exigiendo una respuesta firme para garantizar la seguridad de las fronteras, la soberanía nacional y el respaldo a los españoles de Ceuta".